Άσκηση με θέμα “Έρευνα και διάσωση από υπόνομο” στην περιοχή Καϊμακλίου (ΣΟΠΑΖ), στην επαρχία Λευκωσίας, θα πραγματοποιήσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, μεταξύ 09:30 και 12:30.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άσκηση θα διεξαχθεί από τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των νέων μελών του Σώματος, με στόχο την προσομοίωση πραγματικών συνθηκών διάσωσης και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η Υπηρεσία ενημερώνει το κοινό ότι θα υπάρξει κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων και προσωπικού στην περιοχή κατά τη διάρκεια της άσκησης και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα.