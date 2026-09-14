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Ποιον εφιάλτη ετοιμάζει ήδη η τεχνολογία για τον άνθρωπο; Η ερώτηση δεν είναι ρητορική, είναι ρεαλιστική και είναι οφθαλμοφανής σε όσους θέλουν να δουν την πραγματικότητα. Τέσσερα γεγονότα.

Πρόσφατα ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, σε ένα εκτενές κείμενό του και σε συνέντευξή του στους New York Times (26.8.2026), προειδοποίησε για τη σοβαρή απειλή που αποτελεί η Τεχνητή Νοημοσύνη για την οικονομία και ειδικά για την ανθρώπινη ζωή.

Ο λόγος που αποφάσισε να μιλήσει τώρα, είπε, είναι επειδή οι πρόσφατες εξελίξεις στην ΑΙ ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες του. Επίσης, ο κλάδος αγνόησε τεχνολογικά ορόσημα που κάποτε υποστήριζε ότι θα δικαιολογούσαν πολύ μεγαλύτερη προσοχή – όπως το ενδεχόμενο η Τεχνητή Νοημοσύνη να ξεφύγει από τον έλεγχο των δημιουργών της ή να μπορεί να παρέχει «συνταγές» για την κατασκευή βιολογικών όπλων.

Ο Γκέιτς τάχθηκε επίσης υπέρ της σύναψης νέων διεθνών συμφωνιών, που θα καθορίζουν σαφή κριτήρια για την παρακολούθηση και τον περιορισμό ακραίων κινδύνων, όπως η βιοτρομοκρατία.

Ο Γκέιτς είναι ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη διάδοση και τη διαμόρφωση της σύγχρονης βιομηχανίας των υπολογιστών. Τώρα, όμως, προειδοποιεί ότι η τεχνολογία ενέχει κινδύνους σε παγκόσμια κλίμακα.

Η δεύτερη προειδοποίηση προέρχεται από τον επικεφαλής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ην. Εθνών. Ο Φόλκερ Τιρκ προειδοποιεί ότι η εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει «υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα», καλώντας σε άμεση δράση για την ασφάλεια της τεχνολογίας.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (7/9/2026), ο Volker Türk ανέφερε ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν «άγνωστες, ακόμη και πρωτοφανείς» απειλές για τα δικαιώματά τους.

Τρίτο γεγονός: Πρόσφατα στο Πεκίνο (23.8.2026) διοργανώθηκαν οι δεύτεροι διεθνείς αθλητικοί αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ με τη συμμετοχή 666 ομάδων από 16 χώρες με 2.056 ρομπότ.

Τα ανθρωποειδή εκτέλεσαν συγχρονισμένα βήματα, ακροβατικά νούμερα και πολύπλοκες αλλαγές θέσεων, ως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον έλεγχο της κίνησής τους, την ικανότητα αυτόνομης αποφυγής εμποδίων, καθώς και την ομαλή εναλλαγή μεταξύ στάσης, βάδισης και τρεξίματος.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ επιδόθηκαν σε διάφορα αγωνίσματα και κάποια από αυτά κατέρριψαν παγκόσμια ρεκόρ αθλητών, ενώ άλλα έσπασαν τα… μούτρα τους σε τοίχους επειδή δεν πρόλαβαν να σταματήσουν.

Μπορεί όλα αυτά να θεωρούνται ως θρίαμβος της τεχνολογίας, αλλά ας σκεφτούμε λίγο: Ήδη ρομπότ αντικαθιστούν ανθρώπους σε θέσεις εργασίας. Και η Τεχνητή Νοημοσύνη πολύ σύντομα θα καταργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας με προβλεπτές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων.

Υπάρχει μια εφιαλτική πιθανότητα, αν δεν ελεγχθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα ρομπότ να μετεξελιχθούν και να καθυποτάξουν τους ανθρώπους. Θεωρία συνωμοσίας; Όχι, ήδη διαφαινόμενο γεγονός.

Στην Κίνα, ξενοδοχεία λειτουργούν χωρίς ανθρώπινο προσωπικό. Όλες οι δουλειές γίνονται από ρομπότ. Τέταρτο γεγονός: Πρόσφατα (23.7.2026) διάβασα ένα συγκλονιστικό κείμενο μιας διακεκριμένης Ελληνίδας φιλολόγου, της Μαρίας Παπαπαναγιώτου, καθηγήτριας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Τίτλος του κειμένου της: «Από τον Όμηρο και τη θεωρία των Ιδεών στην απαξίωση των ανθρωπιστικών σπουδών. Οδεύοντας ξανά πίσω στο Σπήλαιο». Αφού επισημαίνει τι ένιωσε όταν το 1989 πέτυχε εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως πρωτοετής φιλολογίας, γράφει:

«Δεν ένιωσα ότι κέρδισα μια θέση. Ένιωσα ότι μου εμπιστεύονταν μια παράδοση. Ένιωσα ότι καλούμουν να υπηρετήσω τον ελληνικό πολιτισμό με χρέος και ευθύνη».

Προσθέτει: «Εκείνα τα χρόνια η Φιλολογία Αθηνών ήταν η κορυφαία επιλογή της Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Οι άριστοι μαθητές κατευθύνονταν προς τη Φιλολογία, γιατί εκεί οδηγούσε, σχεδόν αυτονόητα, η αγάπη για τη γνώση, για τη γλώσσα, για τον άνθρωπο». Όσα καταγράφει στη συνέχεια, αντανακλούν και σε όσα συμβαίνουν στην κυπριακή κοινωνία και ειδικά στην Παιδεία.

«Δεν με θλίβει το ότι αλλάζουν οι εποχές. Οι εποχές πάντοτε αλλάζουν. Με θλίβει γιατί κάθε κοινωνία αποκαλύπτει τι πραγματικά πιστεύει όχι από αυτά που διακηρύσσει, αλλά από αυτά που επιλέγει να επιβραβεύει. Και η δική μας κοινωνία μοιάζει να έχει πάψει να επιβραβεύει την καλλιέργεια, την Παιδεία, το στοχασμό, την ιστορική μνήμη, την ευαισθησία, το συναίσθημα, τις υψηλές αξίες.

»Ζούμε σε μια εποχή που παράγει αδιάκοπα πληροφορία, αλλά ολοένα λιγότερη σοφία. Που εκπαιδεύει ανθρώπους να χρησιμοποιούν εργαλεία, αλλά δυσκολεύεται να τους διδάξει γιατί αξίζει να είναι άνθρωποι. Που μιλά ασταμάτητα για δεξιότητες και σχεδόν ποτέ για Παιδεία. Και ίσως εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη ευθύνη της Πολιτείας.

»Υποβάθμισε σταδιακά τη λογοτεχνία, αποδυνάμωσε τη θέση των κλασικών γραμμάτων, απαξίωσε το μάθημα της Ιστορίας με συνεχείς αποσπασματικές αλλαγές. Και, όμως, κάθε εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει πρώτα να απαντήσει σε μία μόνο ερώτηση: Τι άνθρωπο θέλει να διαμορφώσει; Αν η απάντηση είναι έναν άνθρωπο που θα μπορεί μόνο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς, τότε ίσως πράγματι ο φιλόλογος να περισσεύει.

»Η δεύτερη ευθύνη ανήκει σε όλους μας. Ζούμε σε μια ολοένα πιο χρησιμοθηρική κοινωνία. Αξιολογούμε κάθε επιστήμη με μία μόνο ερώτηση: ‘‘Τι δουλειά θα βρεις;’’. Αν μια σχολή δεν υπόσχεται γρήγορη οικονομική απόδοση, θεωρείται σχεδόν αποτυχημένη. Μόνο που η Παιδεία δεν μπορεί να λειτουργήσει με τους κανόνες του χρηματιστηρίου».

Η Μαρία Παπαπαναγιώτου υπογραμμίζει προς άπαντες: «Ο φιλόλογος δεν διδάσκει μόνο κείμενα. Διδάσκει επιβίωση και ανθεκτικότητα στον χρόνο. Διδάσκει συνέχεια. Διδάσκει πολιτισμό. Μαθαίνει στα παιδιά ότι ο Θουκυδίδης δεν είναι μια σελίδα εξετάσεων, αλλά ένας τρόπος να καταλάβεις πώς λειτουργεί η εξουσία. Ότι ο Σοφοκλής μιλά ακόμη για τα όρια του ανθρώπου και τον σεβασμό των ηθικών αξιών. Ότι ο Παπαδιαμάντης σε μαθαίνει να κοιτάζεις τον αδύναμο με έλεος. Ότι ο Σεφέρης σού υπενθυμίζει πως υπάρχουν πληγές που ταξιδεύουν μέσα στην Ιστορία».

Και συνεχίζει: «Δεν γράφω αυτές τις σκέψεις επειδή κάποτε ήμουν από τους πρώτους της Φιλολογίας. Γράφω γιατί θυμάμαι ακόμη τη λάμψη στα μάτια των συμφοιτητών μου. Θυμάμαι αμφιθέατρα γεμάτα παιδιά που πίστευαν ότι η επιστήμη αυτή μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Ότι ένα ποίημα, ένα αρχαίο κείμενο, μια ιστορική πηγή δεν ήταν απλώς ύλη εξετάσεων, αλλά τρόπος ζωής.

»Και ένας λαός που παύει να επενδύει στους ανθρώπους που θα διδάξουν τη γλώσσα του, την Ιστορία του και τον πολιτισμό του, κινδυνεύει να χάσει κάτι πολύ περισσότερο από μία πανεπιστημιακή σχολή. Κινδυνεύει να χάσει τη μνήμη του. Και ένας λαός χωρίς μνήμη, δύσκολα μπορεί να έχει μέλλον. Οδεύουμε, άραγε, χωρίς επιστροφή στο Σπήλαιο της αμάθειας, εκούσιοι δεσμώτες και θιασώτες των αλγορίθμων;».

Η Μαρία Παπαπαναγιώτου καταλήγει με μια προειδοποίηση: «Καμία κοινωνία δεν παρακμάζει, επειδή λείπουν οι τεχνοκράτες. Παρακμάζει όταν αρχίζει να θεωρεί περιττούς εκείνους που της θυμίζουν ποια είναι. Γιατί οι φιλόλογοι δεν φυλάσσουν μόνο τα βιβλία. Είναι οι θεματοφύλακες της μνήμης και του πολιτισμού μας». Έστω και τώρα, να ξυπνήσουμε! Όλοι!