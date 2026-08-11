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Η Nvidia ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να συνεργαστεί με έξι μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την άντληση κεφαλαίων τρίτων, άνω των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία έχει την επιλογή να υποστηρίξει έως και 125 δισεκατομμύρια δολάρια, ή το 25% των πιθανών συμφωνιών.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει πώς η αυξανόμενη ζήτηση για χωρητικότητα υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης προσελκύει θεσμικούς επενδυτές, καθώς κυβερνήσεις, εταιρείες και νεοσύστατες επιχειρήσεις αγωνίζονται να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων για την υποστήριξη φόρτων εργασίας τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν δηλώσει ότι οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα επιβραδυνθούν, με τις συνδυασμένες δαπάνες να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 730 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Η Nvidia υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με την Apollo, την BlackRock την Blackstone, την Brookfield, τη Goldman ​Sachs και την KKR για τις πλατφόρμες χρηματοδότησης. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης σε υποδομές που βασίζονται στην Nvidia, μεταξύ των πρωτοπόρων προγραμματιστών τεχνητής νοημοσύνης, των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και των παρόχων cloud, δημιουργώντας παράλληλα επενδυτικές ευκαιρίες μεγαλύτερης διάρκειας, που συνδέονται με τη χρήση για μεγάλους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων.

«Αυτές οι πλατφόρμες χρηματοδότησης θα βοηθήσουν τους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους σε μεγάλη κλίμακα και να κατασκευάσουν τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης που θα τροφοδοτήσουν κάθε κλάδο και χώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Huang.

Οι Financial Times είχαν αναφέρει την εξέλιξη αρχικά τη Δευτέρα, την οποία επιβεβαίωσε αργότερα το Reuters.