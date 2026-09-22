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Στον Μεχμέτ Μπαϊχάν ανήκει η σορός που ανασύρθηκε το Σάββατο από το βυθισμένο καταμαράν της Filo Jet, όπως προέκυψε από τις εξετάσεις DNA.

Την ταυτοποίηση ανακοίνωσε γραπτώς ο Τουρκοκύπριος «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ. Τουρκοκυπριακές ιστοσελίδες ανέφεραν ότι το όνομα του θύματος δημοσιοποιήθηκε χωρίς να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί οι συγγενείς του, κάτι που η «πρωθυπουργία» διέψευσε αργότερα με ανακοίνωσή της.

Μετά την ταυτοποίηση, ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο ανέρχεται πλέον στους 15, ενώ 13 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο πατέρας του Μεχμέτ Μπαϊχάν είχε δηλώσει πρόσφατα ότι θεωρούσε τον γιο του νεκρό, ζητώντας ωστόσο να εντοπιστεί η σορός του ώστε να μπορέσει να τον κηδέψει

ΚΥΠΕ