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Για έντεκα χρόνια, το Allwyn Cyprus 3×3 Series αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός μπορεί να φέρνει κοντά ανθρώπους, κοινότητες και εμπειρίες. Ένας θεσμός που ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής δράσης, προωθώντας τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η φετινή διοργάνωση κορυφώθηκε το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Μόλο Λεμεσού, στην Αποβάθρα «Παύλος Κοντίδης», όπου οι 12 ομάδες που ξεχώρισαν στις έξι διοργανώσεις της χρονιάς διεκδίκησαν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Κύπρου 2026. Η νικήτρια ομάδα εξασφάλισε παράλληλα συμμετοχή σε διεθνή διοργάνωση στην Ελλάδα το 2027.

Πέρα από το αγωνιστικό ενδιαφέρον, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει αγώνες αθλητών σε αμαξίδιο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Allwyn για ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό για όλους. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης αθλητική ημερίδα με θέμα «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Η ανθεκτικότητα πίσω από κάθε πρωτιά», με τη συμμετοχή των Λάζαρου Παπαδόπουλου, Μίλαν Τραϊκοβιτς και Νεκτάριου Αλεξάνδρου, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους για την επιμονή και την ανθεκτικότητα που απαιτεί η πορεία προς την επιτυχία.

Αναγνωρισμένο από τη FIBA, το Allwyn Cyprus 3×3 Series ταξίδεψε φέτος από τη Λευκωσία και την Πάφο μέχρι το Όμοδος, τη Λάρνακα, τον Πρωταρά και τη Λεμεσό, προσφέροντας δυνατές αθλητικές εμπειρίες σε χιλιάδες συμμετέχοντες και θεατές. Κάθε σταθμός συνέβαλε στην ενίσχυση της σύνδεσης του αθλητισμού με τις τοπικές κοινωνίες και την ανάδειξη της κυπριακής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, όλες οι διαδρομές οδήγησαν στη Λεμεσό για το μεγάλο φινάλε μιας ακόμη επιτυχημένης χρονιάς. Όμως, η μεγαλύτερη νίκη του Allwyn Cyprus 3×3 Series δεν μετριέται μόνο σε καλάθια και τρόπαια. Μετριέται στις εμπειρίες, στις στιγμές που μοιραστήκαμε και στις ανθρώπινες ιστορίες που δημιουργήθηκαν σε κάθε σταθμό της διοργάνωσης.

Η Allwyn βρίσκεται δίπλα σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού. Δίπλα στην προσπάθεια, στη χαρά της συμμετοχής, στη δύναμη της ομάδας και στα όνειρα που γεννιούνται μέσα από τον αθλητισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές δεν είναι μόνο αυτές που κερδίζεις, αλλά και αυτές που μοιράζεσαι.