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Βαρύ είναι το κλίμα στην κυπριακή κοινωνία και την Πολιτεία από τον θάνατο της Πόπης Χριστοφόρου, της μητέρας που έγινε σύμβολο αξιοπρέπειας, δύναμης και αγώνα μετά την απώλεια των δίδυμων γιων της, Χρίστου και Μίλτου, στη φονική έκρηξη στο Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011.

Κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα την αποχαιρετούν με συγκίνηση, τιμώντας μια γυναίκα που κουβάλησε για χρόνια τον ανείπωτο πόνο της απώλειας, διεκδίκησε επίμονα δικαίωση για τη μνήμη των παιδιών της και τα τελευταία χρόνια έδωσε με γενναιότητα τη δική της μάχη με τον καρκίνο.

Η δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Πόπης Χριστοφόρου, της τραγικής μάνας των ηρωικών δίδυμων παλληκαριών, Μίλτου και Χρίστου, που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο Μαρί.

Η Πόπη Χριστοφόρου υπήρξε σύμβολο ψυχικής δύναμης, αξιοπρέπειας και αγωνιστικότητας. Μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της τόσο άδικης απώλειας των δύο παιδιών της, μετέτρεψε την προσωπική της οδύνη σε διαρκή αγώνα για δικαιοσύνη, ευθύνη και λογοδοσία.

Με τη στάση και τον αγώνα της υπενθύμιζε σε όλους μας μια θεμελιώδη υποχρέωση: ότι η Πολιτεία οφείλει να είναι πάντοτε υπόλογη απέναντι σε κάθε οικογένεια που εμπιστεύεται τα παιδιά της στην πατρίδα, απέναντι σε κάθε άνθρωπο που υπηρετεί την Πολιτεία και απέναντι σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας.

Η μνήμη της θα παραμείνει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μνήμη του Μίλτου και του Χρίστου και με τον αγώνα μιας μάνας που δεν έπαψε ποτέ να ζητά δικαίωση για τα παιδιά της.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης και εμένα προσωπικά, εκφράζω βαθύτατα συλλυπητήριά στους οικείους της.

Η ανακοίνωση της Αννίτας Δημητρίου

Έφυγε η αγαπημένη μας Πόπη. Η ηρωϊκή μάνα σύμβολο της τραγωδίας του Μαρί.

Η μάνα των διδύμων, που όλη η Κύπρος λύγισε μπροστά στον πόνο της και υποκλίθηκε στην αξιοπρέπεια με την οποία τον κράτησε τόσα χρόνια.

Ό,τι και να πούμε είναι λίγο για μια τέτοια απώλεια. Ας αναλογιστούμε μόνο το χρέος μας.

Το ελάχιστο που οφείλουμε ως Πολιτεία είναι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε καμία άλλη μάνα, κανένας άλλος γονιός, να μη βιώσει ποτέ ξανά τέτοιο πόνο.

Η σκέψη κι οι προσευχές μας είναι με τον σύζυγο της Μιχάλη και τη Γεωργία της.

Αιωνία της η μνήμη, κοντά στους δύο αγγέλους της. Τον Μίλτο και τον Χρίστο της.

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό την Πόπη Χριστοφόρου, τη μητέρα των δίδυμων Μίλτου και Χρίστου Χριστοφόρου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί.

Η απώλεια των δυο παιδιών της αποτέλεσε βαθιά πληγή τόσο για την ίδια όσο και για ολόκληρη τη χώρα. Δικό μας μέλημα και καθήκον είναι τέτοιες τραγωδίες να μην υπάρξουν ποτέ ξανά στο μέλλον.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας σε όλη την οικογένεια της και στους οικείους της.

Η ανακοίνωση του ΕΛΑΜ

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Πόπης Χριστοφόρου, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η Πόπη Χριστοφόρου θα μείνει στη μνήμη μας ως η μάνα που, με δύναμη, αξιοπρέπεια και απαράμιλλο σθένος, αγωνίστηκε μέχρι τέλους για τη δικαίωση της θυσίας των δίδυμων παιδιών της, Χρίστου και Μίλτου Χριστοφόρου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, στις 11 Ιουλίου 2011, στη φονική έκρηξη στο Μαρί. Μια τραγωδία που δεν ήταν ένα απλό δυστύχημα, αλλά αποτέλεσμα εγκληματικών πράξεων και παραλείψεων, για τις οποίες υπήρξαν ευθύνες και υπεύθυνοι.

Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά μας. Ας είναι παρηγοριά η σκέψη πως η Πόπη ανταμώνει ξανά με τους λεβέντες της, τον Χρίστο και τον Μίλτο, που τόσο πρόωρα και άδικα στερήθηκε.

Αιωνία της η μνήμη.

Η ανακοίνωση της ΔΗΠΑ

Η Δημοκρατική Παράταξη εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον θάνατο της Πόπης Χριστοφόρου.

Η Πόπη Χριστοφόρου υπήρξε σύμβολο δύναμης, αξιοπρέπειας και αδιάκοπου αγώνα για δικαιοσύνη και δικαίωση. Με αξιοθαύμαστη γενναιότητα στάθηκε όρθια απέναντι στον ανείπωτο πόνο της απώλειας των δύο παιδιών της, μετατρέποντας την προσωπική της τραγωδία σε διαρκή αγώνα για τη μνήμη και την απόδοση ευθυνών.

Για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, η Πόπη Χριστοφόρου κουβαλούσε τον ανείπωτο πόνο της απώλειας των δύο παιδιών της, εκείνο το πρωινό του Ιουλίου του 2011, όταν η έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί έκοψε το νήμα της ζωής 13 συμπολιτών μας.

Η δύναμη με την οποία στάθηκε απέναντι στην τραγωδία και ο αγώνας της για δικαιοσύνη θα παραμείνουν βαθιά χαραγμένα στη συλλογική μας μνήμη.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

