Λίγες ώρες απομένουν πριν από το ντεμπούτο των παγκόσμιων πρωταθλητών στο Μουντιάλ του 2026, με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει τα ξημερώματα (ώρα Κύπρου) την Αλγερία στο Κάνσας Σίτι.

Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας (15/6), οπαδοί των δύο εθνικών ομάδων ενεπλάκησαν σε βίαιη συμπλοκή στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης.

Υποστηρικτές της Αργεντινής είχαν συγκεντρωθεί για ένα παραδοσιακό «banderazo» — μια μαζική συγκέντρωση όπου κυματίζουν σημαίες της χώρας ενόψει σημαντικών αγώνων — «βάφοντας» την Τάιμς Σκουέρ σε μπλε και λευκές αποχρώσεις πριν από την αναμέτρηση.

New York: une violente bagarre éclate entre supporters algériens et argentins pic.twitter.com/JbccdUSgGQ — BFM (@BFMTV) June 16, 2026

Οπαδοί της Αλγερίας μαζί με Γάλλους και Σενεγαλέζους βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Infobae που επικαλείται την Le Parisien, οι οπαδοί άρχισαν να ανταλλάσσουν άσεμνες χειρονομίες και προσβλητικά συνθήματα και στη συνέχεια η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε μάχη σώμα με σώμα, με γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα να ανταλλάσσονται μεταξύ των φιλάθλων.

🚨 #ALERTA | Hay peleas entre hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.pic.twitter.com/J3fV695XzO — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 16, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν ανηλίκους και αμέτοχους περαστικούς να τρέχουν για να αποφύγουν τα αντικείμενα που εκτοξεύονταν, ενώ ορισμένοι πεζοί προσπαθούσαν να χωρίσουν τις ομάδες.

Το ισπανικό μέσο Diario AS χαρακτήρισε τη σκηνή ως «batalla campal» (μια σφοδρή μάχη) και την αποκάλεσε «primera imagen fea del Mundial», την πρώτη άσχημη εικόνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Après la fête, des violences éclatent entre supporters algériens et argentins à Times Square. La police intervient pour les séparer 😬



Le choc Argentine – Algérie du 17 juin promet d'être électrique (3:00 heure française) !⚡ pic.twitter.com/ikVas6kfPG June 16, 2026

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) παρενέβη προκειμένου να διαλύσει τις συγκρούσεις και προχώρησε σε συλλήψεις, όπως αναφέρει το Le Figaro και το Infobae.

protothema.gr