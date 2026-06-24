Ο χρόνος κυλά και οι στιγμές διαδέχονται η μία την άλλη. Το ίδιο ισχύει και στα ποδοσφαιρικά δρώμενα. Οι γηραιοί αθλητές κάνουν χώρο για την εξέλιξη των νέων. Ελλείψει του… Αγίου δισκοπότηρου της νιότης, άπαντες υποτάσσονται στους νόμους της φύσης.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι που της αντιστάθηκαν και κάποιοι άλλοι που της αντιστέκονται ακόμη. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ανέκαθεν εκτός από φερέλπιδες και επίδοξους παίκτες διαθέτει και… γερόλυκους, που παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους, δίνουν το παρών στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη.

Σαν ένα καλό ακριβό κρασί που η ωρίμανσή του καθορίζει τι θα δοκιμάσουν οι γευστικοί κάλυκες του εκάστοτε ανθρώπινου ουρανίσκου. Στην περίπτωση του Μουντιάλ, η ηλικία των 40 ετών και πάνω είναι ιδιαίτερη. Όχι, δεν πρόκειται για οινοποιείο με πολυτελή μπουκάλια, παρά ποδοσφαιριστές με ακούραστο μεράκι και αγάπη για τη στρογγυλή… θεά.

Αρκετοί αθλητές άφησαν το στίγμα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ορισμένοι ακόμη αφήνουν αποτυπώματα. Και αυτή τη φορά τα συναντάμε στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

After being named in Bosnia-Herzegovina's starting XI, Edin Dzeko – aged 40 years, 63 days – will today become the ninth-oldest player in World Cup history. pic.twitter.com/wSFvw8CW1z June 18, 2026

Ελ-Χανταρί ο γηραιότερος όλων

Φύσει, η θέση του τερματοφύλακα αποτελεί τη μακροβιότερη σε σχέση με τις άλλες. Οι γκολκίπερ με τα μηδαμινά χιλιόμετρα που διανύουν στους εκάστοτε αγώνες, αποσύρονται σε μεγάλη ηλικία από την ενεργό δράση. Τρανταχτό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Ελ Χανταρί.

Ο Αιγύπτιος, το Καλοκαίρι του 2018 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, κατέρριψε όλα τα ρεκόρ. Παρότι, δεν αγωνίστηκε στα πρώτα δύο παιχνίδια με την εθνική του ομάδα, στο τελευταίο με τη Σαουδική Αραβία πήρε τη θέση του βασικού κάτω από τα δοκάρια, όντας 45 ετών και 161 ημερών.

Αξίζει να σημειωθεί, πως σε εκείνο το παιχνίδι ο γκολκίπερ έπιασε πέναλτι γράφοντας δις το όνομά του στη Βίβλο του Μουντιάλ.

Η αλλαγή του Μοντραγκόν πριν το ημίχρονο

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία, η Κολομβία εξασφάλισε την πρώτη θέση του ομίλου της, επικρατώντας της Ιαπωνίας με 4-1 στην τελευταία αγωνιστική.Στο δεύτερο ημίχρονο και ενώ το σκορ ήταν 1-1, η είδηση ότι η Ελλάδα προηγούνταν με 1-0 απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού έκανε τον ομοσπονδιακό τεχνικό της «χώρας του καφέ», Χοσέ Πέκερμαν, να αισθανθεί ασφαλής για την εξέλιξη της αναμέτρησης.Έτσι, αποφάσισε να περάσει στον αγωνιστικό χώρο τον τερματοφύλακα Φαρίντ Μοντραγκόν. Η φαινομενικά παράταιρη αυτή επιλογή είχε την εξήγησή της.Με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, σε ηλικία 43 ετών και τεσσάρων ημερών, ο Κολομβιανός πορτιέρε έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ. Μέχρι να τον ξεπεράσει ο Ελ-Χανταρί το 2018.

Η ιστορία του Ροζέ Μιλά με το Καμερούν

Ο Ροζέ Μιλά, στα 36 του, αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα του Καμερούν. Παρ’ όλα αυτά, οι προσωπικές εκκλήσεις του προέδρου της χώρας τον έπεισαν να επιστρέψει και να ενισχύσει την προσπάθεια της πατρίδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990.

Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Με τα γκολ του και τους χαρακτηριστικούς πανηγυρισμούς του στο σημαιάκι του κόρνερ, βοήθησε τα «Αδάμαστα Λιοντάρια» να φτάσουν μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, στην καλύτερη πορεία αφρικανικής ομάδας στην ιστορία του θεσμού έως εκείνη τη στιγμή.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Καμερουνέζος επιθετικός έδωσε το «παρών» και στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ. Εκεί, στην αναμέτρηση απέναντι στη Ρωσία, κατέγραψε δύο σπουδαία ρεκόρ.

Σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών, έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε και σκόραρε στην ιστορία του Μουντιάλ, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ του Καμερούν στη βαριά ήττα με 6-1 από τους Ευρωπαίους.

CR7 για τον μοναδικό τίτλο που του λείπει

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αν όχι ο κορυφαίος, ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, προσφάτως εισήλθε σε μια κλειστή «λίγκα» παικτών.

Στον αγώνα της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τη συμμετοχή του έγινε ο τέταρτος γηραιότερος ποδοσφαιριστής (41 ετών και 132 ημερών) που έχει αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η διοργάνωση που διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό αποτελεί την τελευταία του παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο.

Πλέον, πέρα από το συγκεκριμένο επίτευγμα και όντας ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει και σκοράρει σε έξι Μουντιάλ, αυτό που απομένει -ώστε να ολοκληρώσει την καριέρα του με ιδανικό τρόπο- είναι να κατακτήσει την εν λόγω διοργάνωση.

Τίτλοι τέλους με ρεκόρ ενάντια σε Σώκρατες

Ο τερματοφύλακας της Βόρεια Ιρλανδίας στις δεκαετίες των ’60s, ’70s και ’80s, ο Πατ Τζένινγκς, αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά «παλιά καραβάνα» των Μουντιάλ.

Ο άλλοτε παίκτης της Τότεναμ και της Άρσεναλ, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα της χώρας του, κατέγραψε 119 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Το 1985, μετά την αποχώρησή του από τους «κανονιέρηδες», επέστρεψε στα «σπιρούνια», χωρίς όμως να αγωνιστεί σε κανένα παιχνίδι. Παρ’ όλα αυτά, με την εξαιρετική φυσική του κατάσταση και τη διαχρονική του ποιότητα, βρέθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 στο Μεξικό.

Το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου απέναντι στη Βραζιλία είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον. Μπορεί να ηττήθηκε από τη Σελεσάο του Σώκρατες, όμως ταυτόχρονα κατέρριψε το ρεκόρ του γηραιότερου ποδοσφαιριστή (41 ετών) που έχει λάβει μέρος σε αγώνα της διοργάνωσης. Και όλα αυτά ανήμερα των γενεθλίων του.

Ο Πίτερ Σίλτον, ο γερόλυκος, που τα έβαλε με τον… θεό

Το όνομα του Πίτερ Σίλτον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μουντιάλ, κυρίως για δύο λόγους. Ο προημιτελικός αγώνας του 1986 στο Μεξικό απέναντι στην Αργεντινή αναμφίβολα τον στιγμάτισε. Η σκηνή, όπου βρίσκεται στον αέρα και επιχειρεί να μαζέψει την μπάλα, την ώρα που ο Μαραντόνα, με τη βοήθεια της… θεϊκής χειρός, την κλέβει και οδηγεί σε αποκλεισμό τα «τρία λιοντάρια», γέννησε μια ιστορική αντιπαλότητα μεταξύ του Άγγλου πορτιέρε και του Ντιεγκίτο.

Ωστόσο, τέσσερα χρόνια αργότερα, η συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 στην Ιταλία έμελλε να τον κατατάξει ανάμεσα στους 10 πρεσβύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στη διοργάνωση (40 ετών και 292 ημερών). Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν η ήττα της Αγγλίας με 2-1 απέναντι στην Ιταλία, στον μικρό τελικό.

Ο βιονικός Λούκα Μόντριτς

Ο Λούκα Μόντριτς, ένας εκ των κορυφαίων μέσων της τελευταίας 15ετίας, ως πιστός «στρατιώτης», πιθανότατα, τιμά το τρέχον καλοκαίρι για τελευταία φορά τα χρώματα της πατρίδας του σε μεγάλη διοργάνωση.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 2018, παρότι σε προχωρημένη ηλικία, δίνει το παρών για ακόμη μία φορά στην εθνική του ομάδα. Ο άσος της Μίλαν, όπως και ο Λιονέλ Μέσι, αγωνίζεται σε πέμπτο Παγκόσμιο Κύπελλο, βρισκόμενος πίσω μόνο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει λάβει μέρος σε έξι.

Η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, στην πρεμιέρα και στην ήττα της Κροατίας απέναντι στην Αγγλία με 4-2, στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, τον κατατάσσει έβδομο στη δεκάδα των… ηλικιωμένων (40 χρόνων και 281 ημερών) των Μουντιάλ.

Ντίνο Τζοφ ο απόλυτος ρέκορντμαν

Ο πέμπτος από τους έξι τερματοφύλακες της εν λόγω λίστας είναι ο Ντίνο Τζοφ. Ο επί σειρά ετών πορτιέρε της Γιουβέντους και της «σκουάντρα ατζούρα» πέτυχε κάτι ξεχωριστό στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ο Ιταλός αγωνίστηκε σε τέσσερα Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του, το 1970, το 1974, το 1978 και το 1982. Το τελευταίο, το οποίο διεξήχθη στην Ισπανία, καθίσταται ιδιαίτερα ξεχωριστό.

Σε εκείνη τη διοργάνωση, ο πρώην παίκτης των «μπιανκονέρι», έφτασε με την χώρα του έως την κατάκτηση του τροπαίου, επικρατώντας της Δυτικής Γερμανίας με 3-1 στον τελικό. Αυτό όμως, που προξενεί εντύπωση, είναι πως το κατόρθωσε σε ηλικία 40 ετών και 133 ημερών, η οποία παραμένει μέχρι και σήμερα η μεγαλύτερη ηλικία ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο αγέραστος Έντιν Τζέκο

Ο Έντιν Τζέκο συνέβαλε τα μέγιστα στην πρόκριση της Βοσνίας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μετά το 2014 και τη διοργάνωση της Βραζιλίας, ο άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψε στη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Η πρεμιέρα της χώρας του στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού δεν συνοδεύτηκε από νίκη απέναντι στον Καναδά (1-1). Ωστόσο για τον ίδιο ήταν ιστορική.

Με την παρουσία του στο… χορτάρι στην εν λόγω αναμέτρηση, σε ηλικία 40 ετών και 93 ημερών, εισήλθε στη λίστα με τους 10 γηραιότερους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο βασικός και αναντικατάστατος Μάνουελ Νόιερ

Ο Μάνουελ Νόιερ, ο άνθρωπος που εκσυγχρόνισε τη θέση του τερματοφύλακα, κατέγραψε με το «καλημέρα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δύο σημαντικά προσωπικά ρεκόρ.

Στην πρώτη αναμέτρηση της Γερμανίας επί αμερικανικού εδάφους και την άνετη επικράτηση με 7-1 επί του Κουρασάο, ο Νόιερ έγινε ο 10ος γηραιότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε Μουντιάλ.

Στη δεύτερη αγωνιστική, όπου η «μάνσαφτ» επικράτησε της Ακτής Ελεφαντοστού με 2-1, η παρουσία του στην αρχική ενδεκάδα τον ανέδειξε αυτόματα στον τερματοφύλακα με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου (21).

Τα επιτεύγματά του αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη διάρκεια, τη συνέπεια και την αδιαμφισβήτητη ποιότητά του.

Τα χρόνια περνούν και η καθημερινότητα των ανθρώπων μεταλλάσσεται ανάλογα με τις συνθήκες. Ωστόσο, η μαγεία και η θέληση των αθλητών είναι τόσο δυνατές, που κάποιες φορές μοιάζουν να παγώνουν τον χρόνο.Η παρουσία τους σε Μουντιάλ, ακόμη και 20 χρόνια μετά την πρώτη τους συμμετοχή, μας κάνει να θυμόμαστε εκείνες τις στιγμές, να τις αναπολούμε, αλλά και να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.Το ποδόσφαιρο μιλά με εικόνες. Δεν το ακούτε;

tanea.gr