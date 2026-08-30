Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Περίπου 3.000 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν αυτή την εβδομάδα τα σύνορα μεταξύ Νεπάλ και Κίνας, οι 2.426 από την πλευρά του Νεπάλ και 554 από την Κίνα. Το ποτάμι που δημιουργήθηκε μετέφερε βρόχινο νερό, πετρώματα, λάσπη και έναν ολόκληρο παγετώνα που έλιωσε όπως έπεφτε στα κατάντη. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει στους 675 από την πλευρά του Νεπάλ και τους 7 από την πλευρά της Κίνας.

Οι διασωθέντες φτάνουν τους 7.514 μόνο από την πλευρά του Νεπάλ. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα τις πρώτες ώρες της Κυριακής ώρα Κύπρου.

Σχεδόν 900 Νεπαλέζοι εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα αγνοούνται και ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί σε απομακρυσμένες σήραγγες, οι 400 από αυτούς στο υδροηλεκτρικό έργο Hakku-216. Δυστυχώς είναι σχεδόν ακατόρθωτο να περάσουν βαρέα μηχανήματα, καθώς 40 γέφυρες έχουν γκρεμιστεί ή παρασυρθεί από τους βράχους που μετέφεραν οι πλημμύρες. Δεκάδες δρόμοι έχουν καλυφθεί από λάσπη.

Όσον αφορά τα αίτια της κατολίσθησης, ένα βασικό στοιχείο είναι ότι η καταστροφή προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα σε υψόμετρο άνω των 5.200 μέτρων στο εσωτερικό του Νεπάλ. Η καταστροφική αλυσίδα από πάγο, βράχους, λάσπη και νερό κατέκλυσε την πλαγιά από τη πλευρά του Νεπάλ προς την Κίνα.

Χειριστής drones του κινεζικού Xinhua, κατέγραψε κατά λάθος με drone την στιγμή της κατάρρευσης.

Το συμβάν αυτό προσδιορίστηκε ως σεισμός τύπου κατάρρευσης που προκλήθηκε από την πρόσκρουση και τη μετακίνηση της τεράστιας κατολίσθησης, και όχι ως ένδειξη τεχνητής διάρρηξης όπως αναφέρει το CGTN της Κίνας μιλώντας με ειδικούς από την Κίνα και το Νεπάλ.

Αυτό εξηγεί επίσης γιατί εντοπίστηκε σεισμικό συμβάν μεγέθους 5,1-5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στο λιμάνι του Γκιρόνγκ. Η γεωλογική ευπάθεια της περιοχής είναι ευρέως γνωστή. Δεκάδες παγετώδεις λίμνες στην άνω λεκάνη έχουν γίνει όλο και πιο ασταθείς εν μέσω της αύξησης των θερμοκρασιών και των μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών.

Για το βράδυ του Σαββάτου προβλέπονται βροχοπτώσεις πάνω από το λιμάνι Γκιρόνγκ και τη λίμνη-φράγμα, οι οποίες θα μετατραπούν σε μέτρια βροχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ για την Κυριακή και τη Δευτέρα αναμένεται πιο ελαφριά βροχή.

Φωτογραφία από την αστυνομία του Νεπάλ. Οι διασώστες επιχειρούν με φτυάρια.

Η λάσπη με τους βράχους διένυσε 20 χιλιόμετρα σε 7 λεπτά

Η κατάρρευση του παγετώνα στο Νεπάλ προκάλεσε ροή λάσπης υψηλής ταχύτητας, η οποία διένυσε σχεδόν 20 χιλιόμετρα μέχρι το λιμάνι Γκιρόνγκ στην Αυτόνομη Περιφέρεια Σιζάνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας σε μόλις επτά λεπτά, σύμφωνα με τον Γκουο Ζάοτσενγκ, ανώτερο μηχανικό στο Κινεζικό Κέντρο Αερογεωφυσικών Ερευνών και Τηλεπισκόπησης για τους Φυσικούς Πόρους.

Η περιοχή προέλευσης βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 5.140 μέτρων πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, ενώ το λιμάνι Γκιρόνγκ βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, μια υψομετρική διαφορά σχεδόν 3.300 μέτρων σε απόσταση μόλις 20 χιλιομέτρων. Η δραματική κατάβαση μετέτρεψε την τεράστια δυναμική ενέργεια σε ισχυρή κινητική ενέργεια, ωθώντας τη ροή προς τα κάτω με εκτιμώμενη μέση ταχύτητα περίπου 50 μέτρων ανά δευτερόλεπτο.

Οι Nepal Times αναφέρουν ότι το ίδιο το υπόβαθρο (κομμάτι του βουνού, bedrock) κατέρρευσε, παρασύροντας τον πάγο που βρισκόταν από πάνω του μέχρι τον πυθμένα της βόρειας πλαγιάς, σε βάθος 1.500 μέτρων. Η κινητική ενέργεια, η τριβή και η τεράστια δύναμη των 500 εκατομμυρίων τόνων βράχου και πάγου τους συνέθλιψαν τους παγετώνες και τους έλιωσαν ακόμη και καθώς έπεφταν, προσθέτοντας το νερό τους στα πλημμυρισμένα από τον μουσώνα νερά του ποταμού Λέντχε Κχόλα, που βρίσκεται άλλα 1.000 μέτρα πιο κάτω.

Φαίνεται ότι δεν επρόκειτο τόσο για κατάρρευση παγετώνα, όσο για την ίδια την κατάρρευση του βουνού, όπως υπογραμμίζουν.

India is sending specialized rescue teams and heavy infrastructure to Nepal. A fourth IAF flight is airborne with forensics and tunnel experts.



16 trucks carrying a 230-foot modular steel bridge have also reached the country. pic.twitter.com/SpKPwq8eqp — Akash Sharma (@kaidensharmaa) August 29, 2026

Θρίλερ με τους εγκλωβισμένους εργάτες στα τούνελ

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε το Σάββατο στο Κατμαντού, το υπουργείο Εξωτερικών του Νεπάλ ανέφερε ότι έχει κινητοποιηθεί μια εξειδικευμένη ομάδα τεχνικής αναγνώρισης 11 μελών από την Ινδία για τη διάσωση από το τούνελ, ενώ αναμένεται να φτάσει σύντομα και μια ομάδα διάσωσης από την Κίνα.

Οι αρχές φοβούνται ότι έως και 400 εργάτες έχουν παγιδευτεί μέσα στις σήραγγες του Hakku-216 στη Ρασούβα, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης παρεμποδίζονται από τη λάσπη και το νερό, σύμφωνα με την Ένωση Ορειβασίας του Νεπάλ (NMA).

Η NMA ανέφερε ότι η ομάδα διάσωσής της, υπό την ηγεσία του υπεύθυνου διάσωσης Μπικράμ Κάρκι, αποστέλλθηκε στις σήραγγες αριθ. 1, 2 και 3 για να εκτιμήσει την κατάσταση και να προσπαθήσει να προσεγγίσει τους παγιδευμένους εργάτες. Ωστόσο, η ομάδα δεν μπόρεσε να προχωρήσει, καθώς οι συνθήκες μέσα στις σήραγγες κρίθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες και τεχνικά δύσκολες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από το πεδίο, εκτιμάται ότι 300 έως 400 εργάτες ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί μέσα στις σήραγγες του Hakku-216, ενώ σύμφωνα με αναφορές που επικαλούνται οι The Himalayan Times, παραμένουν απρόσιτοι εδώ και περίπου τρεις ημέρες.

Η NMA ζήτησε την άμεση διεξαγωγή εξειδικευμένης επιχείρησης διάσωσης, στην οποία θα συμμετάσχουν ομάδες εξοπλισμένες για να εργαστούν σε πλημμυρισμένα, γεμάτα λάσπη και στενά περιβάλλοντα σηράγγων.

Ανέφερε ότι απαιτούνται επειγόντως αντλίες νερού μεγάλης χωρητικότητας, βαρύς εξοπλισμός για την απομάκρυνση λάσπης και συντριμμιών, προηγμένος εξοπλισμός αναζήτησης και ανίχνευσης, τεχνικός εξοπλισμός διάσωσης με σχοινιά και για στενούς χώρους, αναπνευστικές συσκευές και συστήματα υποστήριξης της ζωής.

Θα χρειαστεί διεθνής προσπάθεια και ειδικοί από κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως στην περίπτωση με τα εγκλωβισμένα παιδιά στο σπήλαιο της Ταϊλάνδης.

Αεροφωτογραφία από drone δείχνει ανθρώπους να περπατούν σε έναν δρόμο και σπίτια καλυμμένα με λάσπη, μετά τις θανατηφόρες πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στο Ντεβιγκάτ, στην επαρχία Νουβάκοτ του Νεπάλ, στις 29 Αυγούστου 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha

Το Νεπάλ έχει λάβει 57 τόνους βοήθειας όμως υπάρχει ακόμα ανάγκη

Η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει ζητήσει εξειδικευμένη υποστήριξη σε τεχνολογίες για τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να είναι ακόμη ζωντανοί στις πληγείσες περιοχές, για την ταχεία διενέργεια ιατροδικαστικών εξετάσεων και αναλύσεων DNA, καθώς και για την παροχή εγκαταστάσεων νεκροτομείου για τη φύλαξη των πτωμάτων που έχουν ανασυρθεί.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις περιοχές Ρασούβα, Νουβάκοτ, Νταντίνγκ και Τσιτβάν, όπως αναφέρουν οι Himalayan Times.

Η κυβέρνηση απέρριψε επίσης τις αναφορές ότι το Νεπάλ είχε απορρίψει τη διεθνή βοήθεια, αναφέροντας ότι η κλίμακα της καταστροφής ήταν τόσο εκτεταμένη, ώστε η διεθνής υποστήριξη θα ήταν απαραίτητη όχι μόνο για τη διάσωση και την παροχή βοήθειας, αλλά και για την αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση. Το Νεπάλ έχει ήδη λάβει πάνω από 57 τόνους υλικών βοήθειας από την Ινδία, ενώ βασικά εφόδια παραλαμβάνονται επίσης από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και άλλες χώρες.

Screenshot από το σημείο αποκόλλησης του παγετώνα.

Η Κίνα έχει δημιουργήσει προσωρινά καταφύγια

Η πόλη Γκιρόνγκ, στην Αυτόνομη Περιφέρεια Σιζάνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας, έχει δημιουργήσει προσωρινά καταφύγια σε σπίτια χωρικών και ξενοδοχεία για τους ανθρώπους που επλήγησαν από την κατολίσθηση. Σχεδόν 500 κάτοικοι και άλλοι 555 τουρίστες έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια.

Οι ντόπιοι έχουν ανοίξει διάπλατα τις πόρτες τους, προσφέροντας τρόφιμα, ιατρικά εφόδια και κατάλυμα. Τα ξενοδοχεία επίσης διανέμουν γεύματα, ζεστό νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Ιατρικές ομάδες βρίσκονται επί τόπου σε κάθε καταφύγιο. Η δημοτική αρχή έχει συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας που λειτουργεί όλο το 24ωρο για να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή προμηθειών.

Θα διατηρήσουμε δείγματα DNA για τους αταυτοποίητους νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, δήλωσε το Σάββατο ότι η κυβέρνηση θα διατηρήσει δείγματα DNA και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης από πτώματα που δεν έχουν ή δεν είναι σε θέση να ταυτοποιηθούν, προτού προβεί σε ενέργειες για την ταφή τους ή για την περαιτέρω διαχείρισή τους. Η άνω ανάρτηση ανέβηκε από τον ανεπίσημο λογαριασμό του πρωθυπουργού Μπαλέντρα Σαχ, Balen, τον οποίο ακολουθούν 5 εκατομμύρια άτομα, καθώς ο πρωθυπουργός του Νεπάλ είναι μουσικός (ράπερ), για την καλύτερη μετάδοση της πληροφορίας.

Ανέφερε πως «μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 675 πτώματα σε διάφορες περιοχές των νομών Ρασούβα, Νταντίνγκ, Νουακότ, Τσιτβάν, Τανάχου, Γκόρκχα, Ναβαλπαράσι Ανατολικό και Ναβαλπαράσι Δυτικό. Γίνονται προσπάθειες για τη διαχείριση των πτωμάτων που έχουν βρεθεί, τα οποία τοποθετούνται σε αεροστεγείς σάκους.

Η κυβέρνηση πρόκειται να αναλάβει η ίδια τη διαχείριση, βασιζόμενη στην ταυτοποίηση μέσω DNA και άλλων στοιχείων ταυτότητας, μόνο για τα πτώματα που έχουν βρεθεί σε κατάσταση μη ταυτοποίησης. Τα πτώματα που έχουν ταυτοποιηθεί από τις οικογένειές τους θα παραδοθούν στις οικογένειες. Ζητούμε λοιπόν από όλους να μην μπερδευτούν σχετικά με αυτό το θέμα».

Όπως ανέφερε, «παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις δύσκολες γεωγραφικές συνθήκες, μέχρι τις 5:30 σήμερα έχουν διασωθεί με επιτυχία 7.514 άτομα μέσω αεροπορικών και χερσαίων διαδρομών. Μεταξύ αυτών, έχουν διασωθεί 279 άτομα που είχαν παγιδευτεί σε διάφορες περιοχές υδροηλεκτρικών έργων, ενώ ο στρατός του Νεπάλ συνεχίζει τις προσπάθειες διάσωσης στις υπόλοιπες περιοχές. Ειδικοί από την Ινδία και την Κίνα συνεργάζονται με τον στρατό του Νεπάλ στις επιχειρήσεις διάσωσης».

in.gr