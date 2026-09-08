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Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την Κυριακή (6/9), μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, τις νέες στολές της αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Η εμφάνισή τους προκάλεσε άμεσα έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ότι παραπέμπουν τόσο σε ναζιστικές στρατιωτικές στολές όσο και στην αισθητική των εμβληματικών ταινιών Star Wars.
Το χρώμα που κυριαρχεί είναι το γρι και το μαύρο, καθώς και διάφορες αποχρώσεις τους. Ξεχωρίζουν τα εμβλήματα με το λόγκο της Διαστημικής Υπηρεσίας που είναι καρφιτσωμένα στις στολές, στο καπέλο και στη ζώνη τους.
Όπως αναφέρει η New York Post, οι στολές μοιάζουν με αυτές που εμφανίζονται στην ταινία Starship Troopers του 1997. Η ταινία, βασισμένη στο μιλιταριστικό μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Χάινλαϊν, διαδραματίζεται στον 23ο αιώνα, καθώς η ανθρωπότητα διεξάγει έναν διαγαλαξιακό πόλεμο εναντίον γιγάντιων εξωγήινων που μοιάζουν με έντομα, γνωστών ως Αραχνοειδών.
Παρόμοιες στολές φόραγαν και οι Ναζί, καθώς και οι ναύαρχοι των αστροκαταστροφέων στις ταινίες του George Lucas. Χρήστες του διαδικτύου δεν άργησαν να σχολιάσουν αυτές τις δημοσιεύσεις κάνοντας πλάκα. «ΤΕΛΕΙΑ, πάτε για γαλαξιακή αυτοκρατορία! Ας είναι η Δύναμη μαζί σας, lol!», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Μοιάζει εντελώς με τη στολή αξιωματικού του Αυτοκρατορικού Στρατού του “Star Wars”».
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ίδρυσε τη Διαστημική Δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών (USSF) τον Δεκέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο.
Τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής Διαστημικής Ακαδημίας με σκοπό την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς πολιτικών και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αεροδιαστημικής. «Σκέφτεσαι το West Point, σκέφτεσαι την Αννάπολις, σκέφτεσαι την Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας και σκέφτεσαι την Ακαδημία της Ακτοφυλακής. Είναι υπέροχο. Όλες είναι υπέροχες, αλλά τώρα θα έχουμε και μια [ακαδημία] της Διαστημικής Δύναμης».