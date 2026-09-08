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Μυστική επιχείρηση διάρκειας τεσσάρων μηνών για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ιρανικών ναρκών στο Στενό του Ορμούζ πραγματοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύτες των Navy SEALs, μη επανδρωμένα σκάφη και προηγμένα συστήματα σόναρ, με μεγάλο μέρος των αποστολών να πραγματοποιείται τη νύχτα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιχείρησαν επί μήνες να εντοπίσουν και να απομακρύνουν εκρηκτικούς μηχανισμούς από τη θαλάσσια δίοδο, σε μια διαδικασία υψηλού κινδύνου που συνδύαζε μη επανδρωμένα συστήματα με επιχειρήσεις δυτών.

Η διαδικασία της αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πρώτο στάδιο αφορούσε τον εντοπισμό των ναρκών και την ασφάλιση της περιοχής. Ακολουθούσε η εξουδετέρωση των εκρηκτικών μηχανισμών.

Ο Μπιλ Χάμπλετ, απόστρατος πλοίαρχος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού με εμπειρία επιχειρήσεων στον Κόλπο, ανέφερε στους Financial Times ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνταν η παρέμβαση δύτη του Πολεμικού Ναυτικού για την καταστροφή της νάρκης.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν επίσης μη επανδρωμένα υποβρύχια μέσα για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο για το προσωπικό, αν και η διαδικασία παραμένει ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Ρομποτικά μέσα και σόναρ

Στα συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβανόταν το Common Uncrewed Surface Vessel (CUSV), μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που μπορεί να μεταφέρει ή να ρυμουλκεί εξειδικευμένα υποβρύχια συστήματα.

Μεταξύ αυτών ήταν και το MK 18 Mod 2 Kingfish, μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα με σόναρ, σχεδιασμένο για τον εντοπισμό ναρκών στον βυθό.

Παρά την επικινδυνότητα της αποστολής, δεν έχουν αναφερθεί απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Εκτιμήσεις για περίπου 80 νάρκες

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είχε εκτιμήσει τον Ιούνιο ότι περίπου 80 νάρκες είχαν τοποθετηθεί στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου.

Τον Αύγουστο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι όλες οι νάρκες είχαν απομακρυνθεί από τη θαλάσσια δίοδο.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά από πληροφορίες ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη προσπάθειες επανατοποθέτησης εκρηκτικών μηχανισμών στο Στενό.

Η δυνατότητα να ναρκοθετηθεί εκ νέου η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί πηγή αβεβαιότητας για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πληρώματα που καλούνται να διασχίσουν το Ορμούζ.

Το Ιράν επιμένει ότι παραμένουν ενεργές νάρκες

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι στο Στενό εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές νάρκες, ενώ ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν δύο επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων.

Ναυτιλιακές εταιρείες και αναλυτές εκτιμούν ότι τα τμήματα κοντά στις ακτές του Ομάν, όπου αμερικανικές δυνάμεις συνοδεύουν εμπορικά πλοία, πιθανότατα έχουν καθαριστεί. Δεν υπάρχει, ωστόσο, αντίστοιχη βεβαιότητα για το σύνολο του Στενού.

«Είναι δύσκολο να ξέρει κανείς τι να πιστέψει. Το Ιράν σίγουρα προσπαθεί να ναρκοθετήσει ξανά την περιοχή», δήλωσε στους Financial Times ο Ίθαν Κόνελ, αναπληρωτής διευθυντής του Taiwan Security Monitor και ειδικός στις θαλάσσιες νάρκες.

Περιορισμένη η κίνηση των πλοίων

Η απειλή από τις νάρκες, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή, έχει περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler, η κίνηση των πλοίων έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Μόλις δύο πλοία διέσχισαν το Στενό το Σάββατο, ενώ την Κυριακή καταγράφηκαν έξι διελεύσεις, οι περισσότερες μέσω της διαδρομής που έχει εγκρίνει το Ιράν.

Ο ακριβής αριθμός των πλοίων που περνούν από την περιοχή παραμένει, πάντως, δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς ορισμένα απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους και πραγματοποιούν τη διέλευση τη νύχτα, υπό αμερικανική στρατιωτική συνοδεία.

protothema.gr