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Στα δεδομένα των δύο «μαύρων κουτιών» στρέφονται πλέον οι έρευνες για τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όπου εμπορευματικό Boeing 767-300 που εκτελούσε πτήση για λογαριασμό της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Η επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), Τζένιφερ Χόμεντι, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι ερευνητές ανέκτησαν τόσο τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης όσο και τον αποτυπωτή συνομιλιών του πιλοτηρίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή. Το Boeing 767-300, το οποίο είχε μισθώσει η Amazon και διαχειριζόταν η εταιρεία 21 Air, έχασε την πορεία του κατά την προσγείωση και κινήθηκε ανεξέλεγκτα πέρα από τον διάδρομο και τα όρια του αεροδρομίου.

Χτύπησε βαν και SUV

Τα θύματα επέβαιναν σε οχήματα που βρέθηκαν στην πορεία του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την Τζένιφερ Χόμεντι, το Boeing χτύπησε αρχικά βαν στο οποίο επέβαιναν επτά εργαζόμενοι εταιρείας καθαρισμού που συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και κινούνταν εντός των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

Στη συνέχεια, το αεροσκάφος πέρασε μέσα από περίφραξη και συγκρούστηκε με SUV σε δρόμο, προτού συνεχίσει μέχρι δεύτερη περίφραξη, σε χώρο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα ρομποτικά ταξί της Tesla.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του έφτασε συνολικά περίπου 400 μέτρα πέρα από την άσφαλτο του διαδρόμου.

Η επικεφαλής της NTSB περιέγραψε την εικόνα στο σημείο ως «απόλυτη καταστροφή», αναφέροντας ότι υπήρχαν «συντρίμμια παντού».

Στην Ουάσινγκτον τα «μαύρα κουτιά»

Οι ερευνητές προσδοκούν ότι κρίσιμες απαντήσεις για όσα προηγήθηκαν της εξόδου του αεροσκάφους από τον διάδρομο θα προκύψουν από την ανάλυση των καταγραφέων.

«Καταφέραμε να ανακτήσουμε τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης και τον αποτυπωτή συνομιλιών πιλοτηρίου», δήλωσε η Χόμεντι, προσθέτοντας ότι οι συσκευές θα μεταφέρονταν στην έδρα της NTSB για εξέταση και λήψη των δεδομένων τους.

Η ίδια απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση για την ταχύτητα με την οποία κινείτο το Boeing κατά την προσγείωση.

Όπως εξήγησε, οι ερευνητές διαθέτουν ήδη στοιχεία από διαφορετικές πηγές, ωστόσο χρειάζεται να τα διασταυρώσουν με όσα έχουν καταγραφεί στο σύστημα δεδομένων πτήσης.

«Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τα δεδομένα αυτά εξετάζοντας τον καταγραφέα», ανέφερε.

Καταθέσεις από το πλήρωμα

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθούν καταθέσεις από τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους, καθώς και από τα πληρώματα άλλων δύο αεροσκαφών που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση την ώρα του δυστυχήματος.

Η συγκεκριμένη πτήση ήταν η τρίτη που πραγματοποιούσε το Boeing μέσα στην ίδια ημέρα.

Το αεροσκάφος είχε αρχικά πετάξει από το Σινσινάτι προς το Μαϊάμι και στη συνέχεια από το Μαϊάμι προς το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, προτού επιστρέψει και πάλι στο Μαϊάμι.

Η Χόμεντι υπογράμμισε ότι η έρευνα έχει ως βασικό στόχο την αποτροπή παρόμοιων δυστυχημάτων στο μέλλον.

«Ο μοναδικός στόχος μας, ως υπηρεσία ασφαλείας, είναι αυτός: η ασφάλεια — να σώζουμε ζωές. Και αυτό σημαίνει πως οι συστάσεις μας πρέπει να εφαρμόζονται, αλλιώς θα ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση», τόνισε.

Παγιδεύτηκαν στο πιλοτήριο οι δύο πιλότοι

Μετά τη συντριβή, πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί στο πιλοτήριο.

Σύμφωνα με αξιωματικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι κινητήρες του αεροσκάφους είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Την πτήση εκτελούσε η 21 Air, εταιρεία που διαχειρίζεται εμπορευματικά αεροσκάφη για λογαριασμό της Amazon.

Το δυστύχημα εξακολουθούσε και τη Δευτέρα να επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware, καταγράφηκαν σχεδόν 90 ακυρώσεις πτήσεων προς και από το αεροδρόμιο, καθώς και περίπου 400 καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις.

ertnews.gr