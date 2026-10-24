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Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών που σημειώθηκαν σήμερα ανοικτά του αρχιπελάγους των Βανουάτου, σύμφωνα με το κέντρο επιτήρησης των τσουνάμι.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) είχε κάνει λόγο αρχικά για σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών προτού ανακοινώσει τελικά ότι σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σε μικρό εστιακό βάθος στα νερά που περιβάλλουν το αρχιπέλαγος του Ειρηνικού ωκεανού.

Notable quake, preliminary info: M 6.9 – 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu https://t.co/zBY5UN1Nqq October 24, 2026

Με βάση «τις προκαταρκτικές παραμέτρους του σεισμού (…) επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανά σε ακτές που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης», ανέφερε το εξειδικευμένο κέντρο παρακολούθησης PTWC με έδρα τη Χαβάη.

🌊 M7.2 earthquake 200 km west of Sola, Vanuatu.



At just 10 km deep, this shallow quake was likely felt across a wide area and may produce strong shaking near the source. Tsunami risk is possible, follow official advisories and local authorities.



This is the largest of 68… pic.twitter.com/VvcFSEnxNY — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) October 24, 2026

Οι σεισμοί είναι συχνοί στα νησιά Βανουάτου, ένα αρχιπέλαγος περίπου 320.000 κατοίκων κοντά στο επίπεδο της θάλασσας που βρίσκεται στη «ζώνη του Ατλαντικού», μια περιοχή έντονης τεκτονικής δραστηριότητας.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2024, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών συγκλόνισε τα Βανουάτου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι και να καταστραφούν δρόμοι και κτίρια στο Πορτ-Βίλα, την πρωτεύουσα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ