Έριξαν χρήμα στην αγορά οι τράπεζες, κυρίως στα στεγαστικά δάνεια, χωρίς υπερβολές, το πρώτο τρίμηνο του 2026, μια περίοδος που επηρεάστηκε από την κρίση στην Μέση Ανατολή. Σταθερή παρέμεινε, πάντως, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Η πιστωτική επέκταση κινήθηκε με ρυθμό 5,5% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, από 0,4% τον Μάρτιο του 2025 όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν σε κατοίκους ευρωζώνης. Τραπεζικές πηγές εκτιμούν πως το δεύτερο τρίμηνο, εάν δεν υπάρξει σοβαρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, το απόθεμα των χορηγήσεων θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο σε όλες τις κατηγορίες των δανείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα, οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν €353,6 εκατ. από €284,2 εκατ. το 2025 και η αξία των χορηγήσεων που έγινε επαναδιαπραγμάτευση ήταν 125,1 εκατ. από €188,8 εκατ. πέρυσι. Στην κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων έως €1 εκατ., οι νέες πιστώσεις που δόθηκαν ήταν €142,3 εκατ. σε σχέση με €120,3 εκατ. το 2025 και η επαναδιαπραγμάτευση δανείων ήταν €43,7 εκατ. από €77,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Στην κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων άνω του €1 εκατ. οι νέες πιστώσεις που δόθηκαν ήταν €492,2 εκατ. σε σχέση με €730 εκατ. το 2025. Τα νέα καταναλωτικά δάνεια που εκταμίευσαν οι τράπεζες το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν €63,6 εκατ. σε σύγκριση με €67,3 εκατ. το 2025.

Η Κεντρική Τράπεζα στα στοιχεία που δίνει με μήνα αναφοράς μόνο τον Μάρτιο, τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €495,3 εκατ., (από σύνολο €730,4 εκατ. νέων δανείων στα οποία περιλαμβάνονται τα δάνεια που έγιναν επαναδιαπραγμάτευση) σε σύγκριση με €328,7 εκατ. (από σύνολο €435,1 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα. Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €142,8 εκατ. (από σύνολο €189,1 εκατ. νέων δανείων εκ των οποίων τα €46,2 εκατ. αφορούν επαναδιαπραγμάτευση χορηγήσεων ), σε σύγκριση με €115,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €151,6 εκατ. νέων δανείων εκ των οποίων τα €36,6 αφορούν επαναδιαπραγματεύσεις). Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν αύξηση στα €54,7 εκατ. (από σύνολο €72,5 εκατ. νέων δανείων εκ των οποίων τα €17,8 εκατ. ήταν επαναδιαπραγματεύσεις), σε σύγκριση με €47,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €60,4 εκατ. νέων δανείων εκ των οποίων τα €12,9 εκατ. ήταν επαναδιαπραγματεύσεις δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν αύξηση στα €266,9 εκατ. (από σύνολο €436,3 εκατ. νέων δανείων εκ των οποίων τα €169,4 εκατ. αφορούσαν επαναδιαπραγματεύσεις), σε σύγκριση με €137,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €191,6 εκατ. νέων δανείων εκ των οποίων τα €54,3 εκατ. ήταν επαναδιαπραγματεύσεις δανείων).

Κόστος χρηματοδότησης

Σχετικά με το κόστος δανεισμού, το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 3,86% τον Μάρτιο, σε σύγκριση με 3,45% τον προηγούμενο μήνα και 4,10% τον Μάρτιο 2025. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκε τον Μάρτιο στο 4,40%, σε σύγκριση με 4,22% τον προηγούμενο μήνα και 4,91% τον Μάρτιο του 2025. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε μείωση στο 4,10%, σε σύγκριση με 4,15% τον προηγούμενο μήνα και 3,85% πέρυσι. Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε οριακή μείωση τον Μάρτιο στο 1,18%, σε σύγκριση με 1,19% τον προηγούμενο μήνα και 1,41% πέρυσι.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 1,39%, σε σύγκριση με 1,19% τον προηγούμενο μήνα και 1,31% τον Μάρτιο του 2025.