Άγνωστες λεπτομέρειες για την ιδιωτική ζωή του Βλαντίμιρ Πούτιν και του τρόπου διαπαιδαγώγησης των παιδιών, αποκαλύπτει νέα έρευνα που έρχεται στο φως της δημοσιότητας και αναφέρεται στις ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές που κατέβαλε ο Ρώσος πρόεδρος σε Βρετανίδες νταντάδες και παιδαγωγούς για τη φροντίδα των μικρών γιων του.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα, οι φροντιστές των παιδιών είχαν αυστηρή απαγόρευση να συζητούν θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, ενώ οι μετακινήσεις τους βρίσκονταν υπό στενό έλεγχο. Σε μία περίπτωση, νταντά δέχθηκε επίπληξη επειδή δεν καθάρισε σωστά ένα από τα παιδιά μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Παρότι ο Πούτιν έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει όσους Ρώσους θεωρούν τη Δύση πρότυπο ως «εθνικούς προδότες», φαίνεται ότι απασχόλησε τουλάχιστον 20 ξένες γκουβερνάντες και δασκάλους από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Αφρική.

Ο Ρώσος πρόεδρος είναι επισήμως διαζευγμένος από το 2014, όταν χώρισε με τη σύζυγό του Λιουντμίλα. Ωστόσο, στη Ρωσία θεωρείται κοινό μυστικό ότι διατηρεί σχέση με την πρώην Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους: τον Ιβάν, ηλικίας 11 ετών, και τον Βλαντίμιρ Τζούνιορ, ο οποίος είναι σήμερα έξι ή επτά ετών. Τα παιδιά περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε μία αυστηρά φρουρούμενη έπαυλη του πατέρα τους κοντά στη λίμνη Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόσχας.

Οι λεπτομέρειες για την οικογενειακή ζωή του Πούτιν αποκαλύφθηκαν από το ερευνητικό τμήμα Systema του RFE/RL, το οποίο απέκτησε πρόσβαση σε αλληλογραφία και συμβόλαια που αφορούν την ανατροφή των παιδιών από ξένους φροντιστές.

Απαγόρευση συζητήσεων για ΛΟΑΤΚΙ θέματα

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Πούτιν, που έχει χαρακτηρίσει τους γάμους ομοφύλων και άλλα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ως «καθαρό σατανισμό», έδωσε σαφείς οδηγίες στους εργαζομένους να μην αναφέρονται σε ζητήματα φύλου ή σεξουαλικής ταυτότητας.

«Μην επιβάλλετε ποτέ τις θρησκευτικές, πολιτικές ή ιδεολογικές σας απόψεις στον πελάτη», αναφερόταν στα συμβόλαια των παιδαγωγών. «Μην συζητάτε θέματα σεξουαλικών σχέσεων ή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης χωρίς προηγούμενη έγκριση του εργοδότη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συζητούνται θέματα σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τέσσερα έως έξι άτομα εργάζονταν ταυτόχρονα ή εναλλάξ με κάθε παιδί.

ΚλείσιμοΤα έγγραφα που εξετάστηκαν, καλύπτουν την περίοδο 2017-2026 και προέρχονται κυρίως από ηλεκτρονική αλληλογραφία που στάλθηκε σε λογαριασμό που χρησιμοποιούσαν η Ολεσία Φεντίνα και η Γεκατερίνα Γκολοβάτσεβα, εξαδέλφες της Καμπάεβα.

«Γλωσσικό λουτρό» από μικρή ηλικία

Παρά τα σχέδια της Ρωσίας να περιορίσει τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στα σχολεία, οι γιοι του Πούτιν εκτιμάται πως μπορούν και μιλούν άπταιστα τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες.

Σύμφωνα με πρακτικά συνάντησης του 2019, ο Ιβάν έπρεπε ήδη από την ηλικία των τεσσάρων ετών να βρίσκεται συνεχώς σε ένα «γλωσσικό λουτρό» (μια μεταφορική έννοια που περιγράφει τη μέθοδο της γλωσσικής εμβάθυνσης, δηλαδή να περιβάλλεται πλήρως κάποιος από τη γλώσσα που μαθαίνει, ώστε να την ακούει, να τη διαβάζει και να την εξασκεί συνεχώς στην καθημερινότητά του, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία εκμάθησης), ώστε τα αγγλικά του έπρεπε να ακούγονται «όπως η ομιλία ενός μορφωμένου Ευρωπαίου», ενώ αντίστοιχες απαιτήσεις υπήρχαν και για τη διδασκαλία των γερμανικών.

Η 58χρονη Βρετανοϊρλανδή παιδαγωγός Τζέιν Μ. δεν είχε δικαίωμα να επισκέπτεται δημόσιους χώρους στον ελεύθερο χρόνο της.

Σε ένα μήνυμα αναφερόταν: «Ετοιμάστε κατάλογο με όσα χρειάζεστε και θα τα αγοράσουμε για εσάς, αφού πρώτα απολυμανθούν με ειδικά μέσα ασφαλείας».

Υψηλές αμοιβές και αυστηρή απομόνωση

Όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν άντεχαν όλοι οι παιδαγωγοί τις συνθήκες απομόνωσης. Το 2023, ο Βρετανός δάσκαλος αγγλικών Χάρι Α. ζήτησε δίμηνη άδεια άνευ αποδοχών, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους και επαγγελματική εξουθένωση από τη διαβίωση σε καθεστώς «καραντίνας».

Οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να συντάσσουν καθημερινές αναφορές. Σε μία από αυτές, μετά από επίσκεψη στον ζωολογικό κήπο του Σότσι το 2019, αναφερόταν ότι «στον Ιβάν άρεσαν περισσότερο τα τιγράκια και τα λιονταράκια. Ήθελε ακόμη και να τα πάρει σπίτι».

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης ότι ο Ιβάν είχε φτιάξει χριστουγεννιάτικη κάρτα για τον Πούτιν και την Καμπάεβα στις 25 Δεκεμβρίου 2018, γράφοντας: «Αγαπημένη μαμά και αγαπημένε μπαμπά, με πολλή αγάπη από τον Βάνια».

Τον Νοέμβριο του 2018 μία γκουβερνάντα κατηγορήθηκε ότι δεν είχε καθαρίσει σωστά τον Ιβάν μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Οι βασικές μηνιαίες αποδοχές των γκουβερναντών ανέρχονταν σε περίπου 167.000 ρούβλια (περίπου 2.000 ευρώ), αλλά συμπληρώνονταν από μπόνους και πρόσθετες πληρωμές. Ορισμένες νταντάδες λάμβαναν έως και 6.000 λίρες (περίπου 7.000 ευρώ) τον μήνα, ποσό πολλαπλάσιο του μέσου μισθού στη Ρωσία.

Ζωή σε απομόνωση

Μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν φέρεται να προτιμά εργαζομένους από χώρες που διατηρούν φιλικές σχέσεις με το Κρεμλίνο, όπως η Νότια Αφρική. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εναλλαγή προσωπικού στις κατοικίες του είναι συχνή.

Πέρα από τους δύο μικρούς γιους του, ο Πούτιν έχει δύο ενήλικες κόρες από τον γάμο του με τη Λιουντμίλα: τη Μαρία Βοροντσόβα, 41χρονη ενδοκρινολόγο, και την Κατερίνα Τιχόνοβα, 39 ετών, στέλεχος του τεχνολογικού κλάδου και πρώην χορεύτρια.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν τις έχει αναγνωρίσει ποτέ δημοσίως ως κόρες του και σε μία περίπτωση αναφέρθηκε σε εκείνες, λέγοντας «αυτές οι γυναίκες».

Υπάρχουν επίσης φήμες ότι έχει αποκτήσει ακόμη μία κόρη από σχέση που είχε πριν αναλάβει την προεδρία το 2000.

Το 2024, το ερευνητικό κέντρο Dossier αποκάλυψε για πρώτη φορά την ύπαρξη των δύο μικρών γιων του Πούτιν. Τα παιδιά διαθέτουν δύο πόνι, κουνέλια και έναν σκύλο ράτσας Αγίου Βερνάρδου, τον οποίο φροντίζουν άνδρες της φρουράς του Κρεμλίνου, αλλά ζει μαζί με την οικογένεια.

Σύμφωνα με πρώην μέλος του προσωπικού που μίλησε ανώνυμα στο Systema, «παίζουν κυρίως μόνα τους ή με ενήλικες. Βλέπουν τους γονείς τους μόνο αργά το βράδυ».

Όπως και ο πατέρας τους, έχουν τα δικά τους προσωπικά ποτήρια και πίνουν αποκλειστικά από αυτά, ενώ όλα τα γεύματά τους ετοιμάζονται από προσωπικό σεφ.

Παρότι ο Πούτιν προβάλλει δημόσια την αγάπη του για τα παιδιά της Ρωσίας, επικριτές του επισημαίνουν ότι δεν επιδεικνύει την ίδια επιείκεια απέναντι σε ανηλίκους που κατηγορούνται για αντίθεση στο καθεστώς του.

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial, η οποία έχει τεθεί εκτός νόμου από το Κρεμλίνο, σήμερα 107 παιδιά βρίσκονται στη φυλακή στη Ρωσία για υποθέσεις που χαρακτηρίζονται πολιτικά υποκινούμενες.

