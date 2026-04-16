Τον τερματισμό της διαδικασίας για διερεύνηση ανώνυμης καταγγελίας αναφορικά με ισχυρισμούς ότι οι προσλήψεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία γίνονται με προκαθορισμένα ποσοστά για άνδρες και γυναίκες και για την αναφορά για άνιση μεταχείριση κατά τη διαδικασία αθλητικής δοκιμασίας από έναν εκ των εξεταστέων, ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Η Αρχή στο αιτιολογικό αναφορικά με τον τερματισμό της διερεύνησης της υπόθεσης, επικαλείται την έλλειψη προσκόμισης επαρκών στοιχείων και συγκεκριμένα ότι ο ισχυρισμός για άνιση μεταχείριση κατά τη διάρκεια αθλητικής δοκιμασίας από έναν εκ των εξεταστέων «κρίνεται ως υποθετικός, γενικός και αόριστος».

Αναφορικά με τον ισχυρισμό για το ότι οι προσλήψεις έγιναν με προκαθορισμένα ποσοστά για άνδρες και γυναίκες, η Αρχή επισημαίνει ότι «ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία πλήρωσης δημόσιας θέσης δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου», ενώ ισχυρισμοί περί διάκρισης λόγω φύλου «δύνανται να εξεταστούν βάσει του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου του 2002 από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Τηρουμένης της Νομοθεσίας και των Κανονισμών που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (η «Αρχή») προβαίνει στην παρούσα Ανακοίνωση με σκοπό να ενημερωθούν τα πρόσωπα που υπέβαλαν την Ανώνυμη Καταγγελία, ως αυτή αναφέρεται κατωτέρω, για την έκβασή της.

1. Υποβλήθηκε στην Αρχή ανώνυμη καταγγελία αναφορικά με ισχυρισμούς ότι οι προσλήψεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία γίνονται με προκαθορισμένα ποσοστά για άνδρες και γυναίκες. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε άνιση μεταχείριση κατά τη διάρκεια αθλητικής δοκιμασίας από έναν εκ των εξεταστών.

2. Τονίζεται ότι η Αρχή, έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 6(2) και 7(1) (ιγ) (ιδ) του Νόμου περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς του 2022, Ν. 19(Ι)/2022(ο «Νόμος»), να διερευνά και να αξιολογεί καταγγελίες οι οποίες σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς.

3. Βάσει του Κανονισμού 14(2)(β) των περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Κανονισμών του 2022, Κ.Δ.Π. 483/2022 (οι «Κανονισμοί») που αφορά τις ανώνυμες καταγγελίες, όπως η παρούσα, προνοείται ότι σε περίπτωση εξέτασης, αξιολόγησης και διερεύνησης ανώνυμης καταγγελίας και/ή πληροφορίας, η Αρχή βασίζεται στα ενώπιόν της στοιχεία.

Νοείται ότι, στην περίπτωση όπου η Αρχή κρίνει ότι τα ενώπιόν της στοιχεία είναι ανεπαρκή, δύναται να προβεί σε περαιτέρω έρευνα για εξεύρεση επιπρόσθετων στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η ανώνυμη καταγγελία και/ή πληροφορία δύναται να διερευνηθεί αποτελεσματικά εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

4. Συγκεκριμένα, στην Ανώνυμη Καταγγελία για τον ισχυρισμό της άνισης μεταχείρισης κατά τη διάρκεια αθλητικής δοκιμασίας από έναν εκ των εξεταστών, αναφέρουμε, ότι ο εν λογω ισχυρισμος κρίνεται ως υποθετικός, γενικός και αόριστος, και δεν έχουν προσκομιστεί επαρκή στοιχεία, βάσει των οποίων δεικνύεται περαιτέρω εξέταση για την Ανώνυμη Καταγγελία, και/ή να καθιστούν δυνατό τον στοιχειοθετημένο ισχυρισμό περί ενδεχόμενης διάπραξης ποινικού αδικήματος διαφθοράς, σύμφωνα με το Νόμο.

5. Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι οι προσλήψεις έγιναν με προκαθορισμένα ποσοστά για άνδρες και γυναίκες, σημειώνεται ότι ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία πλήρωσης δημόσιας θέσης δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Παράλληλα, τυχόν ισχυρισμοί περί διάκρισης λόγω φύλου δύνανται να εξεταστούν βάσει του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου του 2002 από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.

6. Κατά συνέπεια, η διαδικασία περαιτέρω διερεύνησης της Καταγγελίας, τερματίζεται.