Δυσκολευόμαστε να εντοπίσουμε σωστούς χειρισμούς στην υπόθεση με την επονομαζόμενη «Σάντη». Κατ’ αρχάς μια έρευνα χρόνων προϋποθέτει να έχεις τις θέσεις όλων των πλευρών και όχι το αφήγημα της μιας. Η «Σάντη» μετά από πολυετή έρευνα παρουσιαζόταν ως τρίτεκνη, ενώ τώρα εμφανίζεται ως μητέρα ενός έφηβου… Η Αστυνομία άργησε πολύ να κινηθεί, ενώ δεν εκτέλεσε εντάλματα έρευνας που να αφορούν όλες τις πλευρές. Εστίασε μόνο στον Νίκο Κληρίδη. Πέρασαν εννέα ημέρες από τις αποκαλύψεις για να αποφασιστεί να σταλθούν αρχεία από τα περιβόητα στιγμιότυπα οθόνης στη Europol. Η εκτελεστική εξουσία και δη το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είχε καμιά δουλειά να αποφασίζει για το μέλλον του ανακριτικού έργου. Την ίδια στιγμή η κυπριακή κοινωνία φαίνεται να υποβάλλει ερωτήματα για τη «Σάντη» που αφορούν μόνο γαργαλιστικές πτυχές της ιστορίας και όχι για την κατ’ ισχυρισμό ύπαρξη κυκλώματος που καταλύει τη Δημοκρατία. Κι άντε τώρα να συμμαζευτεί η κατάσταση…

Φ.Μ.