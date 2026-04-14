Περί το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα καταχωρηθεί η αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο εκ μέρους του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, με την οποία θα προσβάλλεται το ένταλμα έρευνας στην οικία και το γραφείο του, σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση της «Σάντης».

Ήδη σήμερα οι δικηγόροι του έχουν αποστείλει αίτημα στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας με το οποίο ζητείται όπως παραχωρηθεί στην πλευρά του Νίκου Κληρίδη, η ένορκη δήλωση της Αστυνομίας επί της οποίας στηρίχθηκε η επαρχιακή δικαστής Αγγελίνα Ι. Κούρα για να εκδώσει το ένταλμα έρευνας.

Μόλις η δικαστής δώσει την άδεια τότε το Πρωτοκολλητείο θα διαβιβάσει την ένορκη δήλωση του ανακριτή της Αστυνομίας, ώστε να μελετηθεί η βάση επί της οποίας στηρίχθηκε για να ικανοποιήσει το αίτημα της Αστυνομίας. Εν αναμονή της λήψης της ένορκης δήλωσης και της μελέτης της, το σχετικό αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος sertiorari με το οποίο να ζητείται ακύρωσή του, θα καταχωρηθεί την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Σύμφωνα με τη διαδικασία, θα ζητηθεί πρώτα η άδεια του Ανωτάτου για να καταχωρηθεί η αίτηση για έκδοση του διατάγματος sertiorari για ακύρωση του εντάλματος έρευνας.

Παράλληλα, ο δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης που εκπροσωπεί τον Νίκο Κληρίδη, θα αποστείλει καταγγελία στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) στο Βέλγιο, για την έφοδο κλιμακίου της Αστυνομίας το περασμένο Σάββατο, στην οικία και το γραφείο του νομικού όπως και στο όχημά του, με σκοπό την παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών, υπολογιστών, κινητών, usb κ.ά. σε σχέση με τα όσα κατήγγειλε ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Η καταγγελία θα αφορά παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου, αφού στα αρχεία που παραλήφθηκαν, υπάρχουν και δεδομένα που αφορούν πελάτες του κ. Κληρίδη που καλύπτονται από το απόρρητο δικηγόρου-πελάτη. Ήδη καταγγελίες έγιναν και στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρια, στην Greco και την Gravo (ομάδα ειδικών για την προστασία του επαγγέλματος του δικηγόρου).

Σε σχέση με τα κινητά του τηλέφωνο, ο Νίκος Κληρίδης ανέφερε ότι του έχει επιστραφεί η συσκευή του, αφού πρώτα του διευκρινίστηκε από πλευράς της Αστυνομίας πως «έγινε αντίγραφο όλων των δεδομένων (κλωνοποίηση), εξού και του παραδίδεται πίσω η συσκευή σε αντίθεση με τις άλλες δύο, όπου εξασφαλίστηκε διάταγμα κατακράτησης τεκμηρίων».

Πέρα από τα δύο του κινητά, το ίδιο ισχύει και για τους εξωτερικούς δίσκους αποθήκευσης που παραλήφθηκαν από την οικία του και το γραφείο του, οι οποίοι περιείχαν συνομιλίες και στοιχεία που αφορούσαν την Σάντη.

Όπως εξήγησε σήμερα η Αστυνομία μέσω του εκπροσώπου Τύπου Βύρωνα Βύρωνος, το ένταλμα έρευνας ζητήθηκε το απόγευμα της Μ. Παρασκευής και η δικαστής που το υπέγραψε ενημέρωσε πως ήταν έτοιμο στις 1 τα ξημερώματα του Μ. Σαββάτου, αφού προηγουμένως ζήτησε για να μελετήσει την ένορκη δήλωση. Ωστόσο γίνεται επίκληση της παραβίασης του δικηγορικού απορρήτου αλλά και του τρόπου που αντιμετωπίστηκε ο συγκεκριμένος δικηγόρος από τους ανακριτές της Αστυνομίας, ο οποίος είχε προσέλθει προηγουμένως και δώσει κατάθεση και τα sms που είχε στην κατοχή του και αφορούσαν την υπόθεση.