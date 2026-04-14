Καταζητείται ο DENYS TARABAN, 39 ετών, από την Ουκρανία, για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων, σε σχέση με υπό διερεύνηση υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της παροχής βοήθειας για παράνομη είσοδο και παραμονή αλλοδαπών, τα οποία διαπράχθηκαν κατά το έτος 2022 στη Γερμανία.

Ο 39χρονος καταζητείται δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος εύλληψης, το οποίο εκδόθηκε από τις Γερμανικές Αρχές, ενώ παράλληλα εκδόθηκε εναντίον του και προσωρινό ένταλμα σύλληψης από τις Κυπριακές Αρχές.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στον αριθμό 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.