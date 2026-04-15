Μας έμεινε περίπου ένας μήνας για τις βουλευτικές εκλογές και υπάρχει η αίσθηση ότι χαμπάρι δεν πήραμε. Πέραν των ημερών που βλέπει το φως καμιά δημοσκόπηση κι έχουμε να λέμε για ποσοστά και εκτιμήσεις, σε γενικές γραμμές δεν πολυασχολούμαστε. Και αυτό διότι, εδώ και δύο εβδομάδες μας έχει παρασύρει ο τυφώνας «Σάντη» και με αγωνία περιμένουμε κάθε μέρα το επόμενο επεισόδιο. Η αλήθεια να λέγεται, ήταν που ήταν ενδιαφέρον το θέμα της υπόθεσης, ήρθε και η γνωστή δράση της Αστυνομίας με την έφοδο και τις έρευνες, έγινε σίριαλ ή μάλλον μύλος που δεν ξέρουμε πλέον πού θα φτάσει. Πάντως, για να συνδυάσω το θέμα με τις εκλογές, μέσα από την υπόθεση αυτή, όλοι έμαθαν ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης είναι υποψήφιος. Ίσως, η πιο «μπαμ» προεκλογική.

