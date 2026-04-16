Σε εκτεταμένη επιχείρηση καταστολής στο διαδίκτυο προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία μέσα σε μόλις δύο ημέρες, που έχουν συγκλονίσει τη χώρα.

Λίγο πριν από τις κηδείες των θυμάτων στην πόλη Καχραμανμαράς, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 83 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, καθώς φέρονται να προχώρησαν σε αναρτήσεις που εξυμνούσαν τις επιθέσεις και τους δράστες, ενώ εκατοντάδες λογαριασμοί και διαδικτυακές ομάδες τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Συνολικά, 940 λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπλοκαρίστηκαν, ενώ 93 ομάδες στην πλατφόρμα Telegram έκλεισαν, στο πλαίσιο των ερευνών για διάδοση περιεχομένου που θεωρείται ότι ενθαρρύνει τη βία και διαταράσσει τη δημόσια τάξη.

Δύο επιθέσεις σε 48 ώρες

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη στην επαρχία Σανλιούρφα, όπου πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο παλιό του σχολείο, τραυματίζοντας 16 άτομα, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Η δεύτερη, ακόμη πιο αιματηρή, εκτυλίχθηκε χθες Τετάρτη στην Καχραμανμαράς, όταν 14χρονος μαθητής εισέβαλε στο σχολείο οπλισμένος με πέντε όπλα και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας 13.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν οκτώ παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς και ένας 55χρονος εκπαιδευτικός.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι και οι δύο δράστες είναι νεκροί.

Στοιχεία για σχεδιασμό και διαδικτυακές επιρροές

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο 14χρονος είχε σχεδιάσει την επίθεση εκ των προτέρων, με έγγραφα που εντοπίστηκαν στον υπολογιστή του να δείχνουν ότι από τις 11 Απριλίου είχε εκφράσει πρόθεση να προχωρήσει σε «μεγάλη ενέργεια».

Παράλληλα, στο προφίλ του στο WhatsApp φέρεται να χρησιμοποιούσε εικόνα που παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, τον δράστη μαζικής επίθεσης το 2014 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί σύνδεση με τρομοκρατία, κάνοντας λόγο για «μεμονωμένη ενέργεια».

Κλείνουν σχολεία – Αντιδράσεις και απεργίες

Τα σχολεία στην Καχραμανμαράς θα παραμείνουν κλειστά για δύο ημέρες, ενώ το σοκ στην τουρκική κοινωνία είναι βαθύ, καθώς τέτοιου είδους επιθέσεις θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες για τη χώρα.

Στην Άγκυρα, δεκάδες μέλη εκπαιδευτικών συνδικάτων συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας, καλώντας σε διήμερη απεργία και κρατώντας πανό με το σύνθημα «Δεν θα παραδώσουμε τα σχολεία στη βία».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την «τραγική επίθεση», διαβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί πλήρως και «σε όλες τις διαστάσεις της».

Στο επίκεντρο τα social media

Η έρευνα των αρχών εστιάζει πλέον έντονα στη διαδικτυακή δραστηριότητα και τα δίκτυα που εξυμνούν τη βία, με τις συλλήψεις και τα μέτρα περιορισμού να αποσκοπούν στην αποτροπή περαιτέρω μίμησης τέτοιων επιθέσεων.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τον αυξανόμενο προβληματισμό για τη διάδοση βίαιου περιεχομένου στο διαδίκτυο και τη σύνδεσή του με επιθέσεις από ανήλικους δράστες, σε μια υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί σοκ εντός και εκτός Τουρκίας.

ertnews / με πληροφορίες από Reuters