Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη κατάθεση του Ουγιούρ Μερσινλί, πατέρα του Ισα Αράς Μερσινλί, ο οποίος πραγματοποίησε τη φονική επίθεση σε σχολείο στο Καχραμανμαράς της Τουρκίας.

Ο πατέρας δήλωσε ότι ο γιος του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ήταν δικά του και φυλάσσονταν σε κλειδωμένο κιβώτιο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Μερσινλί, ο γιος του λάμβανε ψυχολογική υποστήριξη, με την τελευταία επίσκεψη σε ειδικό ψυχολόγο να έχει πραγματοποιηθεί περίπου τρεις εβδομάδες πριν από το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο ανήλικος αντιμετώπιζε ψυχολογικές δυσκολίες και το τελευταίο διάστημα η θεραπεία του δεν εξελισσόταν ομαλά.

Ο πατέρας δήλωσε ότι ο γιος του μιλούσε πολύ καλά αγγλικά και βίωνε το συνηθισμένο άγχος των εφηβικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ψυχολόγος είχε επισημάνει ότι ενδέχεται στο μέλλον να χρειαστεί ψυχιατρική θεραπεία. «Κάθε φορά που έμπαινα στο δωμάτιό του και κοιτούσα τον υπολογιστή του, έβλεπα περιεχόμενο στα αγγλικά. Όταν τον ρωτούσα, με μάλωνε. Επειδή δεν γνωρίζω αγγλικά, δεν καταλάβαινα τι ακριβώς έβλεπε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

To βίντεο που τράβηξαν συμμαθητές του λίγο πριν το μακελειό:

🇹🇷 New footage has emerged of the attacker, İsa Aras Mersinli, who shot and killed 9 people and injured 13 in Kahramanmaraş today.



The video was reportedly recorded by classmates shortly before the attack.



The attacker died by suicide. pic.twitter.com/0OSXjrFrYD April 15, 2026

Ο Ουγούρ Μερσινλί υποστήριξε ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ήταν δικά του και νόμιμα κατοχυρωμένα. Όπως είπε, διαθέτει επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν – εκτός από εκείνα που έφερε επάνω του – μέσα σε κλειδωμένο κιβώτιο, μαζί με τους γεμιστήρες. «Το κιβώτιο ήταν πάντα κλειδωμένο και ο γιος μου δεν γνώριζε πού βρισκόταν το κλειδί», ανέφερε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πώς ο γιος του κατάφερε να ανοίξει το κιβώτιο και να πάρει πέντε από τα επτά όπλα, με τα οποία πραγματοποίησε την επίθεση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο ανήλικος ενδέχεται να είχε καθοδηγηθεί από τρίτους. «Τα όπλα μου βρίσκονταν στο υπνοδωμάτιο. Ειλικρινά δεν γνωρίζω πώς ανοίχθηκε το κλειδωμένο κιβώτιο», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα ο ανήλικος έπαιζε διαδικτυακά παιχνίδια με όπλα, ενώ φέρεται να δεχόταν επιρροές από το περιβάλλον του. Είχε πει σε φίλους του ότι του άρεσαν τα όπλα, ενώ ο πατέρας του τον είχε οδηγήσει σε σκοπευτήριο. Ο ανήλικος φέρεται να είχε στείλει σε φίλους του φωτογραφία στην οποία κρατούσε πιστόλι, δηλώνοντας ότι είναι πολύ καλός στη χρήση όπλων.

