Περιφερειακές κρίσεις και ο σχεδιασμός της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας βρίσκονται στο επίκεντρο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich), που πραγματοποιείται στη Λεμεσό στις 27 και 28 Μαΐου 2026. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος φιλοξενεί τη σύνοδο και θα τη συμπροεδρεύσει μαζί με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η προετοιμασία της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας αποτελούν τους τρεις κεντρικούς άξονες συζήτησης – σε μια συγκυρία που καθιστά τη σύνοδο ιδιαιτέρως κρίσιμη.

Τι είναι το Gymnich

Το Gymnich είναι η άτυπη εξαμηνιαία συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου. Κατά κανόνα, τη φιλοξενεί ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας που ασκεί την Προεδρία, στην έδρα του – γι’ αυτό και η φετινή σύνοδος πραγματοποιείται στη Λεμεσό. Δεν εκδίδονται επίσημα συμπεράσματα· αντιθέτως, η σύνοδος προσφέρει ένα πιο ανοικτό πλαίσιο για ειλικρινείς και στρατηγικού χαρακτήρα ανταλλαγές απόψεων, μακριά από το αυστηρό τυπικό των επίσημων συνεδριάσεων.

Υψηλοί προσκεκλημένοι εκτός ΕΕ

Με πρωτοβουλία του κ. Κόμπου, στη Λεμεσό θα βρεθούν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Subrahmanyam Jaishankar και ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπας Faisal Bin Farhan Bin Abdullah Al Saud. Η Σαουδική Αραβία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ινδία συνδέεται άμεσα με ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας, εφοδιαστικής αλυσίδας και γεωοικονομικών σχεδιασμών, όπως ο Διάδρομος IMEC. Στο δείπνο υποδοχής της Τετάρτης 27 Μαΐου θα παρευρεθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Andrii Sybiha.

Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας

Ιδιαίτερης βαρύτητας θεωρείται η συζήτηση για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, της οποίας η προετοιμασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η άτυπη μορφή του Gymnich προσφέρει ακριβώς το κατάλληλο περιβάλλον για τις ουσιαστικές στρατηγικές ανταλλαγές που απαιτεί μια τέτοια πρωτοβουλία – και η Λεμεσός, σε μια από τις πιο κρίσιμες γεωπολιτικές στιγμές για την Ευρώπη, αναλαμβάνει να τις φιλοξενήσει.