Απόφαση έλαβε σήμερα η ηγεσία του ΔΗΣΥ, σε σχέση με την κενωθείσα θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, μετά την εκλογή του Μιχάλη Φελλά στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η ηγεσία του κόμματος άναψε το «πράσινο φως» για τον διορισμό του Μιχάλη Βασιλείου στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου στον Δήμο Λεμεσού o οποίος ήταν ο πρώτος επιλαχών. Μετά τις πιο πάνω εξελίξεις, ο Επαρχιακός Γραμματέας του κόμματος στη Λεμεσό αναμένεται να αποστείλει επιστολή στην Έφορο Εκλογής Λεμεσού, αναπληρώτρια Έπαρχο για την προώθηση του διορισμού, ενώ θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΔΗΣΥ για τη λειτουργία των επιτροπών του Δήμου, στις οποίες θα συμμετέχουν και θα προεδρεύουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του κόμματος.

Συγκεκριμένα, θα συγκληθεί εσωκομματική σύσκεψη με τη συμμετοχή της γραμματείας και όλων των δημοτικών συμβούλων του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό, παρουσία του αρμόδιου αντιπροέδρου, για τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.