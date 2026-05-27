Εάν η κατανομή των εδρών γινόταν αποκλειστικά εντός κάθε επαρχίας –χωρίς τη δεύτερη και τρίτη κατανομή σε εθνικό επίπεδο– η νέα Βουλή θα ήταν πεντακομματική, με τον ΔΗΣΥ να αποκτά 26 έδρες αντί για 17. Αποτέλεσμα μιας άσκησης πάνω στα πραγματικά αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Μαΐου 2026.

Από το βράδυ των εκλογών ξεκίνησε μια παράλληλη συζήτηση για το πόσο άδικη είναι η υφιστάμενη νομοθεσία. Και η συζήτηση δεν ήταν τυχαία: στο τέλος μιας ακόμα εκλογικής διαδικασίας είδαμε υποψήφιους με αρκετές χιλιάδες ψήφους να μένουν εκτός Κοινοβουλίου, τη στιγμή που σε αυτό εισήλθαν κάποιοι έχοντας λάβει μόλις δύο-τρεις εκατοντάδες ψήφους.

Με αφορμή αυτή τη συζήτηση πραγματοποιήσαμε μια άσκηση: ποια Βουλή θα είχαμε εάν η κατανομή –τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη– περιοριζόταν αποκλειστικά εντός της επαρχίας. Σήμερα, μόνο η πρώτη κατανομή είναι αποκλειστικά ενδοεπαρχιακή, καθώς η δεύτερη και η τρίτη λαμβάνουν υπόψη τα υπόλοιπα εδρών και κομμάτων.

Εμείς απλώς τα κάναμε όλα πιο απλά

Τι θα γινόταν, λοιπόν, εάν κάθε επαρχία έκανε χωριστά τη δική της κατανομή εδρών; Κατά την πρώτη κατανομή, εξασφαλίζουν έδρα όσοι πέρασαν το εκλογικό μέτρο της οικείας επαρχίας –συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών που δεν χρειάζονται σταυρό, νοουμένου ότι το κόμμα τους θα περνούσε το μέτρο. Στη δεύτερη κατανομή, οι εναπομείνασες κενές έδρες θα κατανέμονταν σε υποψήφιους βάσει της σειράς κατάταξής τους στην επαρχία και όχι ανά κόμμα.

Τι θα γινόταν στη Λευκωσία

Στη Λευκωσία, όπου το εκλογικό μέτρο είναι 6.838 ψήφοι, θα είχαμε 14 βουλευτές από την πρώτη κατανομή –εκ των οποίων τέσσερις αρχηγοί– και άλλους πέντε από τη δεύτερη. Στον ΔΗΣΥ, οι έξι που πέρασαν το μέτρο ήταν οι Δ. Δημητρίου (13.157), Γ. Παμπορίδης (12.040), Σ. Ορφανίδου (11.367), Α. Κωνσταντίνου (10.234), Χ. Πετρίδης (8.252) και Α. Ανθούση (7.606). Στο ΑΚΕΛ, εκτός από τον αρχηγό Στέφανο Στεφάνου, το μέτρο πέρασαν οι Χ. Χριστοφίδης (10.917), Ά. Δαμιανού (10.672), Γ. Λουκαΐδης (10.528) και Κ. Κωνσταντίνου (9.986). Επίσης, πέρασαν ο αρχηγός του ΕΛΑΜ Χρ. Χρίστου, ο Ν. Παπαδόπουλος (ΔΗΚΟ) και ο Ο. Μιχαηλίδης (Άλμα).

Οι πέντε αδιάθετες έδρες πήγαν στους: Μ. Πελεκάνος (6.681), Ε. Κούσιου Χατζημημητρίου (6.332), Τ. Παύλου (5.963), Ε. Χαραλαμπίδου (5.928) και Χ. Ερωτοκρίτου (5.844). Τελικό αποτέλεσμα: ΔΗΣΥ 8, ΑΚΕΛ 5, ΕΛΑΜ 2, ΔΗΚΟ 2, Άλμα 2. Σήμερα: ΔΗΣΥ 5, ΑΚΕΛ 5, ΕΛΑΜ 3, ΔΗΚΟ 3, Άλμα 2 και Άμεση Δημοκρατία 1.

Μόνο μία περνά τη βάση στη Λεμεσό

Στη Λεμεσό, μόνο η Φωτεινή Τσιρίδου (6.956 σταυροί, ΔΗΣΥ) πέρασε το εκλογικό μέτρο της επαρχίας, που ανέρχεται σε 6.072 ψήφους. Οι υπόλοιπες 11 έδρες κατανεμήθηκαν βάσει κατάταξης: Εφρ. Χρίστου (4.966), Μ. Φελλάς (4.856), Μ. Νικολάου (4.294), Α. Ιωάννου (3.803), Μ. Καυκαλιάς (3.690) και άλλοι. Αποτέλεσμα: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ από 5 έδρες, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από μία. Σήμερα: ΔΗΣΥ 4, ΑΚΕΛ 3, ΕΛΑΜ 2, ΔΗΚΟ, Άμεση Δημοκρατία και Άλμα από 1.

Ο πήχης είναι πολύ ψηλά στην Αμμόχωστο

Η Αμμόχωστος έχει το ψηλότερο εκλογικό μέτρο –7.022– και μόνο τέσσερις βουλευτές το πέρασαν: Ν. Κέττηρος (11.510) και Γ. Κουκουμάς (9.292) από το ΑΚΕΛ, Γ. Κάρουλας (9.540) και Ν. Γεωργίου (7.723) από τον ΔΗΣΥ. Οι υπόλοιπες 7 θέσεις καλύφθηκαν κατά σειρά, με τον Λ. Παπαγιάννη (7.003) πρώτο. Τελικό αποτέλεσμα: ΔΗΣΥ 6, ΑΚΕΛ 3, ΕΛΑΜ 2. Σήμερα: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ από 3, ΕΛΑΜ 2, και ΔΗΚΟ, Άμεση Δημοκρατία και Άλμα από 1.

Δεν θα άλλαζε η σύνθεση στη Λάρνακα

Η Λάρνακα είναι η μόνη επαρχία όπου, ακόμα και με το εναλλακτικό σενάριο, θα έβγαιναν οι ίδιοι. Το μέτρο ανέρχεται στις 6.585 ψήφους και το πέρασαν οι Αντρέας Πασιουρτίδης (7.698, ΑΚΕΛ), Αννίτα Δημητρίου –πρόεδρος– και Πρόδρομος Αλαμπρίτης (7.297, ΔΗΣΥ). Οι υπόλοιπες τρεις θέσεις: Π. Ξιούρουππας (5.090), Α. Αποστόλου (3.679) και Σ. Ιωάννου (3.158). Αποτέλεσμα ίδιο με σήμερα: ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ από 2, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από 1.

Κανένας δεν πέρασε το μέτρο σε Πάφο και Κερύνεια

Η Πάφος και η Κερύνεια είναι οι δύο επαρχίες όπου κανένας υποψήφιος δεν πέρασε το εκλογικό μέτρο. Στην Πάφο, το μέτρο είναι 6.725 και ο πρώτος σε σταυρούς, Χρ. Σαββίδης (4.832), απέχει αρκετά. Αποτέλεσμα: ΔΗΣΥ 3 έδρες, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ από 1. Σήμερα: ΔΗΣΥ 2, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Άμεση Δημοκρατία από 1.

Στην Κερύνεια, το μέτρο είναι 6.294 και η πρώτη σε ψήφους υποψήφια, Αν. Χάσικου, έφτασε μόλις τις 2.240. Αποτέλεσμα: 2 έδρες για τον ΔΗΣΥ, 1 για το ΑΚΕΛ. Σήμερα: ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ από 1.

Πεντακομματική με έναν ισχυρό πρώτο

Συνολικά, σύμφωνα με το σενάριό μας, η Βουλή θα ήταν πεντακομματική: ΔΗΣΥ 26, ΑΚΕΛ 17, ΕΛΑΜ 6, ΔΗΚΟ 5 και Άλμα 2. Σήμερα: ΔΗΣΥ 17, ΑΚΕΛ 15, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από 8, Άλμα και Άμεση Δημοκρατία από 4.

Σύμφωνα με το σενάριό μας, η Άμεση Δημοκρατία δεν θα έμπαινε στη νέα Βουλή, αφού κανένας εκ των υποψηφίων της δεν κατάφερε να πλησιάσει το εκλογικό μέτρο σε κάποια επαρχία. Παράλληλα, η μεγάλη διασπορά ψήφων των υποψηφίων του ΔΗΣΥ θα λειτουργούσε ενισχυτικά για το κόμμα.

Το υφιστάμενο σύστημα δίνει το δικαίωμα σε περισσότερα κόμματα να συμμετάσχουν στη Βουλή, εξασφαλίζοντας παράλληλα μεγαλύτερη κομματική αντιπροσώπευση σε κάθε επαρχία. Στη Λευκωσία εκπροσωπούνται σήμερα 6 κόμματα, ενώ με το σενάριό μας θα ήταν 5. Στη Λεμεσό 6 έναντι 4, στην Αμμόχωστο 3 αντί για 6, στην Πάφο 3 αντί για 4 και στην Κερύνεια 2 αντί για 3. Μόνο στη Λάρνακα τα πράγματα θα έμεναν ως είχαν.

Πήραν λιγότερες ψήφους κι από μεμονωμένους βουλευτές

Τα κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής –κυρίως αυτά πάνω από το 3%– κατάφεραν να συγκεντρώσουν λιγότερες ψήφους από βουλευτές με υψηλά ατομικά νούμερα. Η ΕΔΕΚ πήρε 12.099 ψήφους, λιγότερες από τον Δ. Δημητρίου του ΔΗΣΥ. Το κόμμα των Κυνηγών (11.890), η ΔΗΠΑ (11.693) και το Βολτ (11.487) πήραν λιγότερες από τον Γ. Παμπορίδη. Οι Οικολόγοι, με 7.264 ψήφους, ήταν πολύ πίσω από βουλευτές ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ που εκλέχτηκαν στη Λευκωσία, Αμμόχωστο και Λάρνακα.