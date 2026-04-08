Αναβρασμός επικρατεί και πάλι στη Λάρνακα αναφορικά με τα σχέδια της κυβέρνησης για αναπτύξεις σε λιμάνι και μαρίνα, αφού ο υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε πως δεν θα παρουσιαστεί πρόταση της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) στους φορείς της Λάρνακας πριν ληφθούν πολιτικές αποφάσεις, που θα στηριχθούν, όπως είπε, σε μελέτη του Υπερταμείου, η οποία θα παραδοθεί τέλος του μηνός και θα καταδείξει ποιοι χερσαίοι χώροι θα αποδεσμευτούν.

Το γεγονός προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, με δεδομένο πως προηγήθηκαν επαφές αξιωματούχων της ΑΛΚ με φορείς της Λάρνακας κατά τις οποίες υπήρξαν διαβεβαιώσεις πως η Αρχή θα παραδώσει πρόταση σε μερικές εβδομάδες, που θα περιλαμβάνει και αναπτύξεις στους χερσαίους χώρους, που αποτελούν προϋπόθεση για την Επιτροπή Ανάπτυξης. Σημειώνεται πως σε πρόσφατο ρεπορτάζ ο «Φ» επιβεβαίωσε από αρμόδια πηγή της ΑΛΚ, πως τεχνοκράτες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών όπως μας λέχθηκε, ετοιμάζουν πρόταση που θα παραδοθεί τέλος του μηνός και θα περιλαμβάνει ανάπτυξη και των χερσαίων χώρων.

Χθες, υπήρξε σχετική ενημέρωση του δημάρχου Λάρνακας από τον υπουργό Μεταφορών, με τον κ. Βύρα να συγκαλεί, μάλιστα, έκτακτη Επιτροπή Ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. «Με πήρε τηλέφωνο ο υπουργός Μεταφορών και μου είπε πως δεν είναι εξουσιοδοτημένη η Αρχή Λιμένων να μας κάνει πρόταση, πώς περίμενε από εμάς γραπτώς την απάντηση στις προτάσεις του Υπερταμείου που παρουσιάστηκαν και πως δεν θεωρεί πως λένε κάτι οι δηλώσεις που έγιναν, από εκείνη την ημέρα (σ.σ 20 Φεβρουαρίου) πως θέλουμε ανάπτυξη του χερσαίου χώρου. Είπε, ακόμα, πως αν και δεν διαφωνεί με ανάπτυξη των χερσαίων χώρων, δεν θα αποφασίσει η Αρχή Λιμένων, αλλά θα το δείξει η μελέτη του Υπερταμείου και οι Ολλανδοί εμπειρογνώμονες», ανέφερε στο philenews o κ. Βύρας, σημειώνοντας πως η μελέτη θα παραδοθεί τέλος Απριλίου. «Μου είπε πως όταν καθορίσει η μελέτη του Υπερταμείου τους χερσαίους χώρους που θ’ αναπτυχθούν θα πρέπει να συναντηθεί μαζί του μια αντιπροσωπία της πόλης, για ν’ αποφασίσουμε τι αναπτύξεις θέλουμε σε αυτούς τους χώρους. Από κει και πέρα, ανέφερε, πως πιθανόν ο φορέας υλοποίησης να είναι η ΑΛΚ. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή πως ζητούμε ανάπτυξη του χερσαίου χώρου. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η ΑΛΚ δεν μπορεί να μας κάνει πρόταση. Θεωρώ πως χάνουμε χρόνο. Από κει και πέρα θ’ αποφασίσει η Επιτροπή Ανάπτυξης», πρόσθεσε. Κληθείς να πει εάν υπήρξε συνάντηση με αξιωματούχους της Αρχής Λιμένων απάντησε καταφατικά. «Ο υπουργός είπε πως δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένη η Αρχή Λιμένων και πως πρέπει να μιλάμε με το Υπουργείο. Η ΑΛΚ είναι βραχίονας του κράτους και πιστεύαμε πως υπήρχε συνεννόηση. Εκπλαγήκαμε από αυτή την εξέλιξη».

Το philenews ζήτησε τη θέση του υπουργού Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, επί του θέματος, ο οποίος ανέφερε πως πέραν από την πρόταση του ΕΒΕΛ δεν έλαβε άλλη γραπτή τοποθέτηση μετά την παρουσίαση των προτάσεων του Υπερταμείου στις 20 Φεβρουαρίου. «Είχαν εκφραστεί ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ πως ήθελαν ανάπτυξη στους χερσαίους χώρους, όμως, επίσημα δεν μας αναφέρθηκε οτιδήποτε», σημείωσε ο κ. Βαφεάδης.

Σε παρατήρηση πως οι θέσεις των φορέων της Λάρνακας παρουσιάστηκαν εκτενώς σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ο υπουργός ανέφερε πως «το τι δημοσιεύεται είναι μεν ένα στοιχείο, αλλά το σωστό για μένα θα ήταν να πάρω επιστολή, όπως έκανε το ΕΒΕΛ. Φαίνεται πως έγινε μια παρεξήγηση», πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές προς την Αρχή Λιμένων Κύπρου. «Ο δήμαρχος μου είπε πως πίστευε πως θα τα κάνει η ΑΛΚ, εγώ όμως του είπα πως δεν θ’ αποφασίσει η Αρχή Λιμένων για το πόσος χερσαίος χώρος θα δοθεί. Είναι απόφαση του Υπουργείου και θα καταλήξουμε στην τελική απόφαση, μετά από διαβούλευση με την Λάρνακα. Η ΑΛΚ μπορεί να το δει τεχνοκρατικά, αλλά το πόσος χώρος θα δοθεί είναι μέρος της μελέτης που κάνει το Υπερταμείο. Εγώ είπα πως η ΑΛΚ είναι βραχίονας του κράτους και θέλουμε, όταν ληφθούν οι αποφάσεις και μετά, να προχωρήσει να τις υλοποιήσει. Όμως τις αποφάσεις εμείς θα τις πάρουμε και όχι η ΑΛΚ και εγώ το είχα πει στον Πρόεδρο της Αρχής Λιμένων. Ξέρετε υπάρχουν πολλές εισηγήσεις για το τι μπορεί να γίνει στους χερσαίους χώρους, άλλοι λένε ξενοδοχεία, άλλοι θεματικά πάρκα, άλλοι λένε καταστήματα. Τι μελετά η ΑΛΚ, αφού δεν βγήκαν πολιτικές αποφάσεις ακόμα; Άρα πρέπει να ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις και μετά να προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε άλλο σχεδιασμό», σημείωσε.

Σε παρατήρηση πως σε πρόσφατο ρεπορτάζ του ο «Φ» μίλησε με αρμόδια πηγή από την ΑΛΚ που ανέφερε πως θα παρουσιάσει πρόταση στη Λάρνακα μέχρι τα τέλη Απριλίου, ξεκαθάρισε πως «η ΑΛΚ δεν θα προχωρήσει σε άλλους σχεδιασμούς ή άλλες διαβουλεύσεις μέχρι να ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις. Μετά θα προχωρήσουμε όπως αποφασιστεί».

Σημείωσε, τέλος, πως μέχρι το τέλος Απριλίου θα παρουσιαστεί η μελέτη του Υπερταμείου που θα περιλαμβάνει πέραν από τους χερσαίους χώρους που μπορούν ν’ απελευθερωθούν και κοστολόγηση των τεσσάρων από τα έξι σενάρια (2 για τη μαρίνα και 2 για το λιμάνι) που προτάθηκαν. «Εγώ έδωσα από μόνος μου οδηγίες να γίνουν αυτές οι μελέτες. Περίμενα από τη Λάρνακα, δεν είδα κάτι και το έκανα για να έχουμε απαντήσεις το συντομότερο δυνατό», σημείωσε.