Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αλιευτικά σκάφη, προκαλώντας αλυσιδωτές εκρήξεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 35 σκάφη έχουν καταστραφεί από τη φωτιά, ενώ αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι της Μάντα, στην επαρχία Μανάμπι, έναν από τους σημαντικότερους αλιευτικούς κόμβους της Λατινικής Αμερικής, που είναι γνωστός και ως η «Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Τόνου».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν βάρκες να τυλίγονται στις φλόγες και να εκρήγνυνται η μία μετά την άλλη, ενώ πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού καλύπτουν τον ουρανό πάνω από το λιμάνι.

Αρχικά έγινε λόγος για περισσότερα από 20 κατεστραμμένα σκάφη, ωστόσο νεότερος απολογισμός των αρχών ανέβασε τον αριθμό στα 35.

𝗜𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝗽𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗷𝗮 𝟯𝟱 𝗲𝗺𝗯𝗮𝗿𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗱𝗮𝘀



Las autoridades de Ecuador informaron que aumentó a 35 la cifra de embarcaciones destruidas tras el incendio ocurrido en el puerto de Manta, ubicado en la provincia… pic.twitter.com/TNfifSJoCu — dereporte (@dereportecom) June 7, 2026

Τραυματίες με εγκαύματα στο νοσοκομείο

Οι αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά επηρέασε τόσο μεγάλα αλιευτικά πλοία όσο και μικρότερες βάρκες που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές αλιευτικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Τραυματίες με εγκαύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ροντρίγκεζ Ζαμπράνο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού εκτράπηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων και των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Devastador panorama en Manta. Reportan lo que sería un ataque terrorista contra varias embarcaciones. https://t.co/ricMWjSFgd pic.twitter.com/auqmt56013 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) June 6, 2026

Η φωτιά εξαπλώθηκε από σκάφος σε σκάφος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα σκάφος και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στα γειτονικά πλοία, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Ψαράδες και κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον οκτώ ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της φωτιάς.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν σχεδόν έναν ολόκληρο στόλο αλιευτικών σκαφών να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές ή να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

🔥Se #incendian ocho #barcos en Ecuador.



Al menos cuatro barcos pesqueros y otro número igual de unidades arden este día en el mar de Manta, #Ecuador hasta el momento las autoridades no han informado la causa ni si podría extenderse a otras embarcaciones en la zona. pic.twitter.com/164IvAiWkK — Sintexto (@SintextoMX) June 7, 2026

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο λιμάνι, ενώ οι αρχές εργάζονται για την πλήρη καταγραφή των ζημιών.

Η Εθνική Αστυνομία του Ισημερινού έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι το οικονομικό κόστος της καταστροφής θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς η Μάντα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αλιευτικά και εμπορικά λιμάνια της χώρας.

protothema.gr