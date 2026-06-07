Την ιδέα να αποκτήσουν οι Αμερικανοί πολίτες άμεσο οικονομικό όφελος από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης επανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το δημόσιο θα μπορούσε να διατηρεί μικρό μετοχικό ποσοστό σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, ώστε οι πολίτες να επωφελούνται από την αξία που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της AI.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ενδεχόμενο «υπέροχη ιδέα», καθώς, όπως είπε, θα μετέτρεπε τους πολίτες σε εταίρους της τεχνολογικής επανάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η πρόταση για «συνεταιρισμό» με τον… λαό

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι η δημιουργία ενός μοντέλου στο οποίο οι πολίτες θα συμμετέχουν στα οικονομικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

«Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό, καθώς ουσιαστικά δημιουργείται μια συνεργασία με το αμερικανικό κοινό. Είναι σαν να τους κάνεις εταίρους σε αυτή την επανάσταση. Θα ήταν κάτι όμορφο. Θα τους έκανε πλούσιους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αίσθηση στη βιομηχανία της τεχνολογίας, καθώς για πρώτη φορά ο πρόεδρος εμφανίζεται θετικός σε ένα μοντέλο ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών στα κέρδη που αναμένεται να δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια.

Η πρόταση του Σαμ Άλτμαν και η παρέμβαση του Μπέρνι Σάντερς

Η συζήτηση δεν είναι καινούργια στην Ουάσινγκτον. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει προωθήσει την ιδέα σε επαφές με στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης τον τελευταίο χρόνο, ενώ την έχει συμπεριλάβει και σε προτάσεις πολιτικής για τη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς επανέφερε τη συζήτηση προτείνοντας τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα έδινε στους πολίτες «άμεσο μερίδιο ιδιοκτησίας» στις μεγαλύτερες εταιρείες AI. Η πρότασή του προέβλεπε την επιβολή εφάπαξ φόρου 50%, ο οποίος θα καταβαλλόταν σε μετοχές.

Ωστόσο, στελέχη της βιομηχανίας θεωρούν πιο ρεαλιστικό ένα σενάριο στο οποίο οι εταιρείες θα παραχωρούσαν πολύ μικρότερα ποσοστά, της τάξης του 1% έως 5%, για τη δημιουργία ενός δημόσιου επενδυτικού ταμείου.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι δημοφιλής

Πίσω από τη συζήτηση βρίσκεται και ένα πολιτικό κίνητρο. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των Αμερικανών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα την τεχνητή νοημοσύνη, εξαιτίας των φόβων για απώλειες θέσεων εργασίας και τις ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με υποστηρικτές της πρότασης, η εικόνα της AI θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά εάν οι πολίτες αποκτούσαν άμεσο οικονομικό συμφέρον από την επιτυχία των εταιρειών που αναπτύσσουν την τεχνολογία.

Αναφερόμενος στις αναμενόμενες χρηματιστηριακές εισαγωγές εταιρειών όπως η Anthropic, η SpaceX και η OpenAI, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το μέγεθος των κεφαλαίων που διακυβεύονται είναι τόσο μεγάλο ώστε θα μπορούσε να εξεταστεί η παραχώρηση μέρους της αξίας αυτών των επιχειρήσεων στο αμερικανικό κοινό.

«Υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα και η κλίμακα είναι τόσο μεγάλη, ώστε υπάρχουν ιδέες σύμφωνα με τις οποίες τμήματα αυτών των εταιρειών θα μπορούσαν να δοθούν στον αμερικανικό λαό, ο οποίος ουσιαστικά θα γίνει εταίρος τους», ανέφερε.

Ο ανταγωνισμός με την Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέδεσε επίσης το ζήτημα με τον τεχνολογικό ανταγωνισμό ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

«Συζητάμε τρόπους ώστε ο αμερικανικός λαός να επωφεληθεί από την επιτυχία της τεχνητής νοημοσύνης. Αν συμβεί αυτό, θα την αποδεχθεί πιο εύκολα. Προηγούμαστε της Κίνας, προηγούμαστε όλων στον κόσμο στην τεχνητή νοημοσύνη και θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή», δήλωσε.

Μια σπάνια σύγκλιση με τον Σάντερς

Όταν δημοσιογράφοι επισήμαναν ότι η πρόταση θυμίζει ιδέες που υποστηρίζει ο Σάντερς, ο Τραμπ δεν απέφυγε τη σύγκριση. Αντίθετα, σημείωσε ότι σε ορισμένα οικονομικά ζητήματα οι διαφορές τους δεν είναι τόσο μεγάλες όσο πιστεύει ο κόσμος.

«Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στα οποία δεν απέχουμε τόσο πολύ. Ο κόσμος εκπλήσσεται όταν το ακούει», σχολίασε.

Οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τη συζήτηση για το κατά πόσο η τεράστια οικονομική αξία που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια λίγων ιδιωτικών εταιρειών ή να διανεμηθεί ευρύτερα στην κοινωνία μέσω ενός νέου μοντέλου δημόσιας συμμετοχής.

Πηγή: Axios, protothema.gr