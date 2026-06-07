Με νέους κανονισμούς θα διεξαχθεί το Μουντιάλ 2026, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουλίου. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία σε τρεις χώρες, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν συνολικά σε 16 πόλεις, με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Πρόκειται για 60 αγώνες γεμάτους πάθος, ένταση και μεγάλες συγκινήσεις. Οι προημιτελικοί, ημιτελικοί και ο τελικός, θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στις δύο γειτονικές χώρες θα γίνουν 10 αγώνες στην καθεμία.

Ωστόσο, αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση είναι οι νέοι κανονισμοί που αναμένεται να εφαρμοστούν στις αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων και οι οποίοι θα ισχύουν και στα πρωταθλήματα όλου του κόσμου από την επόμενη σεζόν. Λίγο πριν την έναρξη του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου η Διεθνής Επιτροπή Ποδοσφαιρικών Κανόνων (IFAB) προχώρησε στις εξής αλλαγές:

Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να καλύπτουν το στόμα τους

Οι παίκτες δεν επιτρέπεται πλέον να καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οποιοσδήποτε παίκτης καλύψει το στόμα του με το χέρι, το μπράτσο ή τη φανέλα του κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με αντίπαλο θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Ο συγκεκριμένος κανόνας έχει θεσπιστεί για να αποτρέψει την απόκρυψη πιθανών ρατσιστικών σχολίων, μετά το πρόσφατο περιστατικό που αφορούσε τον εξτρέμ της Μπενφίκα, Τζιανλούκα Πρεστιανί, και τον Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης στο UEFA Champions League.Εφόσον η συνομιλία είναι φιλική, οι παίκτες επιτρέπεται να το κάνουν. Ωστόσο, σε περίπτωση που σημειωθεί η οποιαδήποτε αντιπαράθεση, μπορεί να επιβληθεί κόκκινη κάρτα.

Τι αλλάζει στις αποφάσεις του VAR

Το VAR θα έχει πλέον τη δυνατότητα να επανεξετάζει μια σειρά από διαιτητικές αποφάσεις, όπως:

Όταν δίνεται λανθασμένα ένα κόρνερ, αλλά μόνο εφόσον αυτό δεν καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού.

Κάθε επιθετικό φάουλ που συμβαίνει πριν ξεκινήσει η φάση. Παλαιότερα, δεν επιτρεπόταν ο καταλογισμός φάουλ μέχρι να κινείται η μπάλα, αλλά τώρα το VAR μπορεί να παρέμβει για να προτείνει πειθαρχική ενέργεια όταν η επανέναρξη έχει οδηγήσει σε γκολ, πέναλτι, γωνία ή ελεύθερο λάκτισμα.

Όταν δίνεται κόκκινη κάρτα ως συνέπεια μιας δεύτερης κίτρινης κάρτας η οποία είναι λανθασμένη.

Όταν ένας παίκτης τιμωρείται με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα για φάουλ που διέπραξε άλλος παίκτης.

Αλλαγές 10 δευτερολέπτων

Οι παίκτες που γίνονται αλλαγή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης έχουν στη διάθεσή τους 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσουν από το γήπεδο από το πλησιέστερο σημείο. Εάν δεν το κάνουν, τότε ο παίκτης που πρόκειται να μπει στο παιχνίδι πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ένα λεπτό μέχρι την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού και να λάβει το σήμα από τον διαιτητή. Κάτι που σημαίνει πως η ομάδα του πρέπει να αγωνιστεί με 10 παίκτες για ένα χρονικό διάστημα.

Τι ισχύει για τις καθυστερήσεις σε πλάγιο και άουτ

Αν ο διαιτητής θεωρήσει ότι ένας παίκτης καθυστερεί σκόπιμα να εκτελέσει ένα πλάγιο ή ένα άουτ, θα ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση πέντε δευτερολέπτων, και όταν περάσουν η ομάδα τιμωρείται. Ο διαιτητής θα σηκώσει το χέρι του για να ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση. Αν η μπάλα δεν είναι σε παιχνίδι μέχρι να τελειώσει, τότε η κατοχή θα αντιστραφεί. Αν πρόκειται για πλάγιο, θα δοθεί άλλη πλάγιο στην αντίπαλη ομάδα, αν πρόκειται για άουτ, θα δοθεί κόρνερ στην άλλη ομάδα.

Τι ισχύει όταν τραυματισμένοι παίκτες αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο για να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες

Ένας παίκτης του γηπέδου που δέχεται περίθαλψη από το ιατρικό προσωπικό οφείλει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για ένα λεπτό. Υπάρχουν εξαιρέσεις σε περίπτωση τραυματισμών τερματοφύλακα, σοβαρών τραυματισμών ή συγκρούσεων.

Τέλος τα τακτικά «time out» όταν τραυματίζεται ένας τερματοφύλακας

Οι παίκτες δεν θα μπορούν πια να πηγαίνουν στην άκρη του γηπέδου για να ζητήσουν συμβουλές από τους προπονητές τους όταν ένας τερματοφύλακας τραυματίζεται. Πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους. Ωστόσο, δεν θα επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις σε όσους παραβιάσουν τον κανόνα.

Παίκτες που αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο

Σε κάθε παίκτη που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια απόφαση διαιτητή θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό της ομάδας που λέει στους παίκτες να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίποτωση που μια ομάδα διακόψει έναν αγώνα, τότε θα χάσει τον αγώνα (όπως έγινε για παράδειγμα στο τελικό του Κόπα Άφρικα (AFCON), Σενεγάλη εναντίον Μαρόκου).

Θα δίνονται τρία λεπτά σε κάθε ημίχρονο, περίπου στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης για cooling break, ώστε να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές λόγω των ακραίων θερμοκρασιών στις χώρες που φιλοξενούν το τουρνουά.

Η Τεχνητή νοημοσύνη στο Μουντιάλ 2026

Επίσης, σημαντικό ρόλο σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διαδραματίσει και η τεχνητή νοημοσύνη. Στις αρχές του 2026 η FIFA ανακοίνωσε συμφωνία με τον τεχνολογικό κολοσσό, Lenovo. Αυτή η συνεργασία αποσκοπεί στην απλοποίηση της λειτουργίας του VAR μέσω της χρήσης Avatar. Η τεχνητή νοημοσύνη εισάγει ψηφιακά Avatar που θα ενσωματωθούν στο ημιαυτόματο σύστημα του οφσάιντ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στο τουρνουά θα υποβληθούν σε σκανάρισμα, ώστε να δημιουργηθεί ένα λεπτομερές τρισδιάστατο μοντέλο του σώματός τους. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα θα καταγράφει τις κινήσεις τους ακόμα και στις πιο οριακές φάσεις, περιορίζοντας τις πιθανότητες διαιτητικών λαθών και μειώνοντας τον χρόνο εξέτασης των φάσεων. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα κάνει ντεμπούτο και η πλατφόρμα Football AI Pro, ένα ψηφιακό εργαλείο για την πλήρη ανίχνευση παικτών και ομάδων, το οποίο συνεισφέρει στη διαχείριση δεδομένων και την ανάλυση της τακτικής πριν και μετά τους αγώνες. Παράλληλα, οι τηλεθεατές θα έχουν πρόσβαση σε πλάνα από την κάμερα σώματος του διαιτητή, η οποία θα αποδίδει σταθερή και ομαλή εικόνα χάρη σε ειδικό λογισμικό σταθεροποίησης που βασίζεται σε AI. Τέλος, η τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύεται και στον τομέα της ασφάλειας. Η FIFA και οι διοργανώτριες χώρες –οι οποίες για πρώτη φορά στην ιστορία είναι τρεις– θα χρησιμοποιήσουν ρομποτικούς σκύλους για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση των εξωτερικών ζωνών γύρω από τα στάδια.

Αλλαγή στο format της διοργάνωσης

Πρόκειται για το μεγαλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ, καθώς με το νέο format της διοργάνωσης συμμετέχουν πλέον 48 εθνικές ομάδες, οι οποίες χωρίζονται σε 12 ομίλους. Στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα ίσχυε το παραδοσιακό μοντέλο με 32 εθνικές ομάδες που χωρίζονταν σε 8 ομίλους.

Επιπλέον, χρησιμοποιείται μία μέθοδος που τα τελευταία χρόνια έχει εφαρμοστεί στα τουρνουά Euro. Ο λόγος για το σύστημα πρόκρισης για τις καλύτερες τρίτες εθνικές ομάδες στη φάση των ομίλων. Το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο θα εξασφαλίσουν οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, μαζί με τις 8 καλύτερες ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση. Σημειώνεται ότι η βαθμολογία του Μουντιάλ 2026 στο BetMarket.gr θα προσφέρει πλήρη και διαρκή ενημέρωση για την κατάταξη και αυτών των ομάδων.

protothema.gr