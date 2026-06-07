Η κατανάλωση χυμού γκουάβα θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση των επιπέδων σιδήρου και στην πρόληψη της αναιμίας, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο συγκεκριμένος καρπός μπορεί να αποτελέσει ένα απλό και οικονομικό διατροφικό εργαλείο για γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με χαμηλά επίπεδα σιδήρου.

Η έλλειψη σιδήρου αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα διατροφικά προβλήματα παγκοσμίως και επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες, ιδίως αναπαραγωγικής ηλικίας. Μπορεί να προκαλέσει κόπωση, διανοητική θολούρα, κακή διάθεση, αραίωση μαλλιών και μειωμένη παραγωγικότητα, ενώ η αναιμία που δεν αντιμετωπίζεται μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων, καρδιακών προβλημάτων και επιπλοκών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αν και τα συμπληρώματα σιδήρου συνταγογραφούνται συνήθως μόλις διαγνωστεί η έλλειψη, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να τα λαμβάνουν με συνέπεια, λόγω παρενεργειών όπως δυσκοιλιότητα, ναυτία, καούρα και κοιλιακή δυσφορία.

Ο ρόλος της βιταμίνης C στην απορρόφηση σιδήρου

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMJ Nutrition, Prevention & Health υποδηλώνει ότι ο χυμός γκουάβα μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της απορρόφησης σιδήρου, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνη C. Η βιταμίνη C είναι γνωστό ότι βελτιώνει την ικανότητα του οργανισμού να απορροφά μη αιμικό σίδηρο, δηλαδή τη μορφή σιδήρου που βρίσκεται σε φυτικά τρόφιμα όπως τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι.

Η γκουάβα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βιταμίνη C, καθώς περιέχει περίπου 4 φορές περισσότερη ανά 100 γραμμάρια από τα πορτοκάλια. Παρέχει επίσης βιταμίνη Α, φυλλικό οξύ και μικρές ποσότητες σιδήρου – θρεπτικά συστατικά που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις νέες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσπαθούν να συλλάβουν ή βρίσκονται στις αρχές της εγκυμοσύνης.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 12 μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν 235 γυναίκες και έφηβες. Διαπίστωσαν ότι ο χυμός γκουάβα είναι ιδιαίτερα ευεργετικός για τις έγκυες, οι οποίες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αναιμίας. Ειδικότερα, η κατανάλωση του χυμού συνδέθηκε με αύξηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης, της πρωτεΐνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά οξυγόνου στον οργανισμό.

Σε μελέτες που συνέκριναν την αποτελεσματικότητα που έχουν μόνα του τα συμπληρώματα σιδήρου σε σχέση με αυτή που έχουν όταν συνδυάζονται με την κατανάλωση χυμού γκουάβα, η διπλή προσέγγιση φάνηκε να επιφέρει μεγαλύτερες βελτιώσεις στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης. Οι ερευνητές πρότειναν ότι οι παρατηρούμενες αυξήσεις είναι αρκετά σημαντικές ώστε να βοηθήσουν ορισμένα άτομα με ήπια ή μέτρια αναιμία να την αντιμετωπίσουν, βελτιώνοντας συμπτώματα, όπως η κόπωση και η κακή συγκέντρωση.

Προσοχή: Ο χυμός γκουάβα δεν υποκαθιστά τη θεραπεία

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο χυμός γκουάβα μπορεί να θεωρηθεί διατροφικός σύμμαχος των ατόμων που αντιμετωπίζουν έλλειψη σιδήρου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της ιατρικής θεραπείας. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, προκειμένου να προσδιοριστεί η πιο αποτελεσματική δόση, η διάρκεια χρήσης και κατά πόσον τα ευρήματα ισχύουν ευρύτερα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι όποιος υποψιάζεται ότι μπορεί να πάσχει από έλλειψη σιδήρου θα πρέπει να ζητήσει ιατρική συμβουλή. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να προσλάβουν επαρκή ποσότητα σιδήρου μέσω της διατροφής, ωστόσο γυναίκες με βαριά εμμηνόρροια, συχνές εγκυμοσύνες ή περιοριστικές δίαιτες ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και να χρειάζονται συμπληρώματα.

Ποιες τροφές βοηθούν στην πρόσληψη σιδήρου

Καλές διατροφικές πηγές σιδήρου περιλαμβάνουν το κόκκινο κρέας, το συκώτι, τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς, τα αποξηραμένα φρούτα και τα εμπλουτισμένα δημητριακά. Ο συνδυασμός φυτικών πηγών σιδήρου με τρόφιμα ή ροφήματα πλούσια σε βιταμίνη C, όπως ο χυμός γκουάβα, μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να απορροφήσει τον σίδηρο πιο αποτελεσματικά.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις διατροφικές προσεγγίσεις στη διατήρηση των επιπέδων σιδήρου, αλλά το μήνυμα παραμένει σαφές: Ο χυμός γκουάβα μπορεί να αποτελεί χρήσιμη προσθήκη στη διατροφή, αλλά δεν υποκαθιστά τη θεραπεία σε περίπτωση αναιμίας.

ygeiamou.gr