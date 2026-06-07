Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Πιερ-Εντουάρ Στερίν ζητά αλλαγή του νόμου περί κληρονομιάς στη Γαλλία, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του iefimerida.gr, δεν επιθυμεί να περάσει την περιουσία του στα παιδιά του.

Ο 52χρονος επιχειρηματίας, δημιουργός της εταιρείας Smartbox, διαθέτει περιουσία που εκτιμάται στα 1,4 δισ. ευρώ και είναι πατέρας πέντε παιδιών. Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία της Γαλλίας για τον ιδιωτικό πλούτο και την πολιτική επιρροή, είπε ότι προτιμά να αφήσει την περιουσία του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, επειδή πιστεύει ότι ο πλούτος που κληρονομείται μπορεί να αποβεί επιζήμιος για τα παιδιά. «Δεν θέλω να καταστρέψω τα παιδιά μου, δεν θέλω να τους δώσω ούτε ένα λεπτό. Είναι πραγματική ελευθερία να ξεκινάς από το τίποτα στη ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Oι Μπέκαμ έγιναν δισεκατομμυριούχοι -Ντέιβιντ και Βικτόρια μπήκαν στην elite των σούπερ πλουσίων

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, που βασίζεται στον Ναπολεόντειο Κώδικα, τα παιδιά θεωρούνται «αναγκαίοι κληρονόμοι». Όταν υπάρχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, δικαιούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα τρία τέταρτα της περιουσίας. Με ένα παιδί το ποσοστό ανέρχεται στο 50%, ενώ με δύο παιδιά στα δύο τρίτα. Ό,τι απομείνει μπορεί να διατεθεί σε σύζυγο ή φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η συγκεκριμένη νομοθεσία θεσπίστηκε ώστε να αποτρέπεται η συγκέντρωση της οικογενειακής περιουσίας στο μεγαλύτερο παιδί και να διασφαλίζεται δικαιότερη κατανομή μεταξύ αδελφών.

Ο Στερίν, ο οποίος κατοικεί στο Βέλγιο για φορολογικούς λόγους, υποστηρίζει ότι η επιλογή του τρόπου διάθεσης της περιουσίας θα πρέπει να αποτελεί προσωπικό δικαίωμα και θεωρεί πως η ισχύουσα νομοθεσία περιορίζει την ατομική ελευθερία. «Είμαι υπέρ του να μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει με την κληρονομιά του. Θα ήθελα να δωρίσω ολόκληρη την περιουσία μου σε φιλανθρωπικούς σκοπούς», είπε.

Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος

Ο πατέρας πέντε παιδιών, ο οποίος χρηματοδοτεί τη σκληρή Δεξιά στη Γαλλία, ερωτήθηκε από τους γερουσιαστές σχετικά με το σχέδιο Périclès, στο οποίο συμμετέχει. Το εγχείρημα έχει στόχο να οδηγήσει τη χώρα προς αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως μια «φιλελεύθερη συντηρητική δεξιά πολιτική, και στηρίζει δεξαμενές σκέψης, προγράμματα εκπαίδευσης και οργανώσεις πολιτών, αντί για πολιτικά κόμματα.

Απαντώντας στις επικρίσεις περί πολιτικής επιρροής και έμμεσης χρηματοδότησης πολιτικών εκστρατειών, κάτι που ενδεχομένως παραβιάζει τους κανόνες για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών, ο Στερίν υποστήριξε ότι δεν ενεργεί από προσωπικό συμφέρον, αλλά επειδή επιθυμεί να προσφέρει. Συνέχισε λέγοντας ότι αν και είναι «στο κέντρο της Δεξιάς», σε θέματα μετανάστευσης βρίσκεται «στα δεξιά της ακροδεξιάς» και ότι θεωρεί ότι οι αλλοδαποί εγκληματίες, οι παράτυποι μετανάστες και οι ξένοι που παραμένουν άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνες θα πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες από όπου προήλθαν.

Πηγή: iefimerida.gr