Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (017/06) σε διώροφο κτήριο, με δύο διαμερίσματα στο ισόγειο και ένα διαμέρισμα στον πρώτο όροφο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χώρο της κουζίνας του ενός διαμερίσματος του ισογείου και επεκτάθηκε μέσω του φωταγωγού στο δεύτερο διαμέρισμα του ισογείου και στο πάνω διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν τόσο τα διαμερίσματα όσο και ο εξοπλισμός τους, κυρίως στην κουζίνα. Για την κατάσβεσή της εργάστηκαν τρία πυροσβεστικά και έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Οι ένοικοι των διαμερισμάτων εκκένωσαν από μόνοι τους το κτήριο και δεν κινδύνευσε κανείς.

Τα αίτια διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 41 περιστατικά, 16 πυρκαγιές, 19 ειδικές εξυπηρετήσεις και 6 ψευδείς κλήσεις.