Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει ειπωθεί στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Γκουτέρες, ώστε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μιλήσει δημόσια για ενδεχόμενες εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε σχέδιο λύσης του Κυπριακού μέχρι το τέλος του χρόνου. Ούτε τι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις έγιναν, πέραν της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Τούρκο πρόεδρο, οι οποίες έδωσαν την αίσθηση στον Πρόεδρο πως έρχονται εξελίξεις και για τις οποίες ο καθένας θα πρέπει να τοποθετηθεί: Ο ίδιος, ο κατοχικός ηγέτης, ο κυπριακός λαός κ.λπ..

Φυσικά, η λέξη-κλειδί είναι το «ενδεχομένως», αλλά ο Πρόεδρος, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον «Alpha», αναφέρθηκε σε έντονες διαβουλεύσεις που θα μας αναγκάσουν να λάβουμε αποφάσεις, κάτι που έχουμε να ακούσουμε από τον καιρό του Κραν Μοντανά. Όπως είπε ο Πρόεδρος, συμμερίζεται τον στόχο του ΓΓ του ΟΗΕ, που είναι να έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη πριν παραδώσει τη σκυτάλη τον Δεκέμβριο, προσθέτοντας ότι έχει κι ο ίδιος παρασκηνιακές επαφές στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας. Επεσήμανε, ασφαλώς, την ετοιμότητά του για μια συζήτηση που αφορά την ευρωτουρκική διάσταση, κάτι που όπως αντιλαμβανόμαστε μπορεί να συνδεθεί με το Κυπριακό.

Όλα, εννοείται, στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρόλο που στα κατεχόμενα και στην Τουρκία δεν σταματούν να αναφέρονται σε λύση δύο κρατών, αναβάθμιση του ψευδοκράτους, παραμονή στρατού και εγγυήσεων και σε όλα εκείνα για τα οποία δεν λύθηκε το Κυπριακό τόσα χρόνια. Παρόλο που δεν υπάρχει συμφωνία ούτε για 2-3 ΜΟΕ, όσες υποχωρήσεις κι αν κάνει η πλευρά μας. Παρόλο που ο αγγελικά πλασμένος Τουφάν Ερχιουρμάν νομίζει ότι είναι πλανητάρχης και καταθέτει αξιώσεις που σαμποτάρουν την όποια προσπάθεια.

Αλλά θα κληθούμε -όλοι- να πάρουμε αποφάσεις, είπε ο Πρόεδρος. Χωρίς να γνωρίζουμε τι συζητείται σε όλες αυτές τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που ήδη μας τρομάζουν. Χωρίς να υπάρχει διαφάνεια για τη διαδικασία, μόνο αόριστες τοποθετήσεις για «ενδεχόμενες» εξελίξεις που θα μας οδηγήσουν -αν μας οδηγήσουν- σε ένα σχέδιο, παρόμοιο ή χειρότερο, με αυτό που απορρίφθηκε πριν 22 χρόνια. Χωρίς να ξέρουμε αν αυτό που διακυβεύεται -για εκείνους που συμμετέχουν σε αυτές τις παρασκηνιακές επαφές- είναι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα φυσιολογικό κράτος, η ελευθερία και η δικαιοσύνη.

Μάλλον δεν είναι, δεν έχουν αποδείξει και το αντίθετο. Γι’ αυτό ζητούμε και από τον Πρόεδρο να εμπλέξει την κοινωνία σε όσα διεξάγονται, παρά να δημιουργεί περισσότερη ανησυχία για αυτά που έρχονται. Τέλειωσαν οι εποχές του λεγόμενου παρασκηνίου, η δημοκρατία είναι λειψή χωρίς διαφάνεια. Ειδικά για ένα ζήτημα εθνικής και φυσικής επιβίωσης και ειδικά μετά από τόσα χρόνια στασιμότητας, κοινωνικών συναντήσεων και πλήρους υποτίμησης της πραγματικής του βάσης, χρόνια που δημιούργησαν καχυποψία ακόμα και έναντι της διακομματικής ηγεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έρχεται σχέδιο τερματισμού της κατοχής ή νομιμοποίησής της, Πρόεδρε;