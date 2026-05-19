Ο Γενικός Έφορος Εκλογών προχώρησε σε ανακοινώσεις που αφορούν τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και τους κανόνες που θα ισχύουν την ημέρα της ψηφοφορίας, αλλά και την παραμονή της, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και την τήρηση της τάξης στα εκλογικά κέντρα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου εντός του εκλογικού κέντρου από οποιοδήποτε πρόσωπο, με εξαίρεση τον προεδρεύοντα υπάλληλο, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για επικοινωνία με τον οικείο Έφορο ή Βοηθό Έφορο Εκλογής ή για την εκτέλεση αναγκαίων λειτουργιών της εκλογικής διαδικασίας. Σε περιπτώσεις παραβίασης, ο προεδρεύων υπάλληλος έχει την εξουσία να απομακρύνει το άτομο από το εκλογικό κέντρο, ενώ προβλέπεται ακόμη και η εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης.

Παράλληλα, απαγορεύεται η εγκατάσταση ή διατήρηση εκλογικών επιτελείων, καθώς και η ανάρτηση ή επίδειξη οποιωνδήποτε πινακίδων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εκλογές, έξω από τα εκλογικά κέντρα κατά την ημέρα της ψηφοφορίας και την παραμονή της.

Οι παραβάτες των πιο πάνω διατάξεων διαπράττουν ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή μέχρι €5.000 ή και στις δύο ποινές μαζί.

Οι υποψήφιοι καλούνται να μεριμνήσουν έγκαιρα για την απομάκρυνση των σχετικών διαφημιστικών πινακίδων.