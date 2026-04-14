Την πιο ηχηρή παρέμβαση του για την κρίση που υπάρχει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή πραγματοποίησε την Τρίτη ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος παρουσίασε τέσσερις προτάσεις για ειρήνη, ζητώντας, παράλληλα, να μην επιτραπεί στον κόσμο να «επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας».

Στις «τέσσερις προτάσεις» που παρουσιάστηκαν κατά διάρκεια συνάντησης με τον σεΐχη Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ, διάδοχο πρίγκιπα του Αμπού Ντάμπι, στο Πεκίνο την Τρίτη, ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σε τήρηση της «αρχής της ειρηνικής συνύπαρξης» μεταξύ των κρατών και την ανάπτυξη μιας «βιώσιμης αρχιτεκτονικής ασφάλειας» – η δεύτερη διατύπωση χρησιμοποιείται συνήθως από το Πεκίνο για να ασκήσει έμμεση κριτική στο σύστημα συμμαχιών των ΗΠΑ, το οποίο η Κίνα θεωρεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, όπως αναφέρει το CNN.

O πρόεδρος της Κίνας ζήτησε, επίσης, να τηρείται το διεθνές δίκαιο και να μην «εφαρμόζεται επιλεκτικά» — επαναλαμβάνοντας μία ακόμη συνηθισμένη κριτική της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η αυθεντία του διεθνούς δικαίου πρέπει να διαφυλαχθεί· δεν πρέπει να εφαρμόζεται επιλεκτικά ή να παραμερίζεται όταν δεν βολεύει, ούτε να επιτραπεί στον κόσμο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας» είπε ακόμα ο Σι Τζινπίνγκ ο οποίος τόνισε επίσης ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία των κρατών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ασφάλειας του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των θεσμών «όλων των χωρών», καθώς και ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ «ασφάλειας και ανάπτυξης».

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης ο Σι Τζινπίνγκ και ο διάδοχος πρίγκιπας του Αμπού Ντάμπι, πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση στον Κόλπο, με τον Σι να τονίζει τη θέση της Κίνας υπέρ της ειρήνης και του διαλόγου, επαναλαμβάνοντας ότι θα «συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο».

protothema.gr