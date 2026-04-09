Σε θρίλερ, το οποίο διεξάγεται μέσα σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο περιβάλλον, εξελίσσεται η εκεχειρία που συμφώνησαν μέσω Πακιστάν οι ΗΠΑ και το Ιράν. Πρωταγωνιστής του θρίλερ είναι το Ισραήλ, το οποίο εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη και πλέον πολύνεκρη επίθεση στη Βηρυτό, πλήττοντας με δεκάδες αεροσκάφη πάνω από 100 στόχους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας του Λιβάνου, με συνέπεια τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Η Τεχεράνη απείλησε με αντίποινα για την επίθεση στη Βηρυτό, υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκαν οι όροι της εκεχειρίας, ενώ έκλεισε εκ νέου το Στενό του Ορμουζ, το οποίο είχε ανοίξει για όσα πλοία λάμβαναν άδεια από το Ιράν. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το βράδυ Τετάρτης ότι το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ. «Ο Τραμπ περιμένει να είναι ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Η ίδια πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ θα λάβουν χώρα το Σάββατο στο Πακιστάν ενώ επικεφαλής της ομάδας συνομιλιών θα είναι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δυο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.

🚨Iran's Ports and Maritime Organization:



'Due to the war situation in the PersianGulf and possible anti‑ship #mines in the main traffic zone of the Strait of Hormuz, vessels must to coordinate with the IRGC Navy and use the designated routes.' pic.twitter.com/b2AuW6CcwD — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 8, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, από τη μία καλύπτει το Ισραήλ, λέγοντας ότι ο Λίβανος, λόγω της Χεζμπολάχ, δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία για εκεχειρία και από την άλλη τονίζει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα διεξαχθούν πίσω από κλειστές πόρτες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδίωξή του είναι να φτάσουν σε μία διαρκή ειρήνη στην περιοχή.

Τζέι Ντι Βανς: «Θέλει το Ιράν να καταρρεύσει η εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου; – Ουδέποτε δώσαμε τέτοια υπόσχεση»

Οαντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν το Σάββατο, δήλωσε σήμερα ότι εναπόκειται στην ιρανική ηγεσία να αποφασίσει εάν θέλει η εκεχειρία να καταρρεύσει εξαιτίας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες το σφοδρότερο μπαράζ βομβαρδισμών στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου, με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για 254 νεκρούς και πολλές εκατοντάδες τραυματίες.

«Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο (…) ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχειρίας (σ.σ. διάρκειας δύο εβδομάδων, που συμφωνήθηκε το βράδυ της Τρίτης), είναι δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή», είπε ο Βανς πριν από την αναχώρησή του από τη Βουδαπέστη.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων πως το Ισραήλ είχε προσφερθεί «να συγκρατηθεί λίγο» στον Λίβανο.

Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μία από τις «βασικές προϋποθέσεις» για το Ιράν, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο αποτελεί τη βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε απόψε ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο κατήγγειλε νωρίτερα και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο Βανς υποστήριξε πως υπήρξε παρανόηση από την ιρανική πλευρά. «Θεωρώ πως οι Ιρανοί νόμιζαν πως ο Λίβανος συμπεριλαμβανόταν στην εκεχειρία, αλλά κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Ουδέποτε δώσαμε τέτοια υπόσχεση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Το πιστολίδι θα ξεκινήσει» αν δεν εφαρμοστεί η εκεχειρία απειλεί ο Τραμπ

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα καταδίωξη και καταστροφή ενός ήδη ουσιαστικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι να τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που επιτεύχθηκε. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε οι «Πυροβολισμοί» ξεκινούν, μεγαλύτεροι, καλύτεροι και ισχυρότεροι από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν. Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρά όλη την ψευδή ρητορική περί του αντιθέτου – ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ και, το Στενό του Ορμούζ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ. Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος Στρατός μας φορτώνεται και ξεκουράζεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη Κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!» έγραψε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

ΓΓ ΟΗΕ: Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο εγείρουν «σοβαρό κίνδυνο» για την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή

Τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στον Λίβανο χθες Τετάρτη εγείρουν «σοβαρό κίνδυνο» για την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Η συνέχιση της στρατιωτικής δραστηριότητας στον Λίβανο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός και τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να υπάρξει διαρκής και συνολική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, τονίζεται στο κείμενο, που καλεί να τερματιστούν αμέσως οι εχθροπραξίες.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο χθες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 182 ανθρώπους, σύμφωνα με ακόμη μη οριστικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας· η πολιτική προστασία της χώρας έκανε λόγο για τουλάχιστον 254 νεκρούς. Σε κάθε περίπτωση, ήταν η πιο πολυαίμακτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, που ξανάρχισε τη 2η Μαρτίου.

Επιμένει ο Πεζεσκιάν: Η κατάπαυσης πυρός πρέπει να περιλαμβάνει και τον Λίβανο

