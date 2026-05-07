Στη δημοσιότητα δόθηκε φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Επστάιν, το οποίο φέρεται να είχε γραφτεί πριν από περιστατικό κατά το οποίο τραυματίστηκε αλλά επέζησε μέσα στη φυλακή, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του το 2019.

Το σημείωμα, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου, δόθηκε στη δημοσιότητα από ομοσπονδιακό δικαστή στη Νέα Υόρκη που επιβλέπει την ποινική υπόθεση του συγκρατούμενού του.

Ο Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, με τον θάνατό του να αποδίδεται επισήμως σε αυτοκτονία.

Το περιεχόμενο του σημειώματος

Το γράμμα, το οποίο δημοσίευσε αρχικά η New York Times, φέρεται να είχε αφεθεί κατά τη διάρκεια περιστατικού τον Ιούλιο του 2019, όταν ο Επστάιν είχε τραυματιστεί αλλά είχε επιζήσει.

Το αμερικανικό δίκτυο NBC News, συνεργαζόμενο με το Sky News, είχε μεταδώσει πρώτο ότι επρόκειτο πιθανόν για την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας του Επστάιν, όταν είχε βρεθεί ημιλιπόθυμος με σημάδια στον λαιμό.

Στο φερόμενο σημείωμα αναφέρεται: «Με ερευνούσαν για μήνες – ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΙΠΟΤΑ!!!»

Στη συνέχεια γράφει: «Είναι προνόμιο να μπορεί κανείς να επιλέξει πότε θα πει αντίο».

Και προσθέτει: «Τι θέλετε να κάνω – να ξεσπάσω σε κλάματα!!»

A federal judge has released a suicide note purportedly written by Jeffrey Epstein that was sealed for years as part of the criminal case of his cellmate.



“They investigated me for months — FOUND NOTHING!!!” the note begins, adding that the result was charges going back many… pic.twitter.com/affEmZGEN5 — AZ Intel (@AZ_Intel_) May 6, 2026

Ο Τζέφρι Επστάιν είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο του 2008 αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για εξώθηση ανήλικης σε πορνεία.

Τον Ιούλιο του 2019 το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης του απήγγειλε νέες κατηγορίες για σωματεμπορία ανηλίκων, ενώ πέθανε στη φυλακή πριν ξεκινήσει η δίκη.

Ο συγκρατούμενος που φέρεται να βρήκε το σημείωμα

Σύμφωνα με το NBC News, το σημείωμα φέρεται να εντόπισε ο συγκρατούμενος του Επστάιν, Νίκολας Ταρταλιόνε.

Ο 49χρονος πρώην αστυνομικός είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2016 και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία τεσσάρων ανδρών στο πλαίσιο φερόμενης υπόθεσης διακίνησης κοκαΐνης, καθώς και για την ταφή των σορών τους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Αργότερα καταδικάστηκε και του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο Ταρταλιόνε είχε υποστηρίξει ότι επανέφερε τον Επστάιν στη ζωή κατά την αρχική, αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας. Την περίοδο εκείνη, αστυνομική πηγή και άλλη πηγή με γνώση του περιστατικού είχαν δηλώσει στο CNN ότι ο Επστάιν είχε βρεθεί στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν με σημάδια στον λαιμό.

«Ο Τζέφρι Επστάιν προσπάθησε να αυτοκτονήσει όταν ήταν στο κελί μαζί μου. Ξύπνησα, τον επανέφερα με ΚΑΡΠΑ. Και για να αποδειχθεί αυτό, ο Τζέφρι Επστάιν έγραψε ένα σημείωμα αυτοκτονίας», είχε δηλώσει πέρυσι ο Ταρταλιόνε στην influencer και συγγραφέα Τζέσικα Ριντ Κράους.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το σημείωμα βρισκόταν μέσα στο βιβλίο του. «Όταν επέστρεψα στο κελί, άνοιξα το βιβλίο μου για να διαβάσω και ήταν εκεί. Το έγραψε και το έβαλε μέσα στο βιβλίο», είπε.

Σύμφωνα με τους «New York Times», ο Ταρταλιόνε υποστήριξε ότι οι δικηγόροι του είχαν ζητήσει από ειδικούς γραφολόγους να πιστοποιήσουν τη γνησιότητα του σημειώματος.

Η αντίδραση του υπουργείου Δικαιοσύνης

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε σχετικά με το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας:

«Είναι δύσκολο να σχολιάσουμε κάτι που ούτε οι New York Times ούτε εμείς έχουμε δει».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το υπουργείο προχώρησε σε «εξαντλητική προσπάθεια συλλογής όλων των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του» μετά την υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ νομοσχεδίου που ενέκρινε τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη διαδικασία συμπεριλήφθηκαν αρχεία από τη Διεύθυνση Φυλακών και το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή.

«Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, έχουν παραχθεί σχεδόν τρία εκατομμύρια σελίδες», ανέφερε το υπουργείο.

Τι ανέφεραν οι εκθέσεις της φυλακής

Έκθεση για το περιστατικό, η οποία περιλαμβάνεται στα αρχεία που αποδεσμεύθηκαν, αναφέρει ότι ο Επστάιν βρέθηκε «ξαπλωμένος σε εμβρυϊκή στάση στο πάτωμα, με έναν αυτοσχέδιο βρόχο γύρω από τον λαιμό του».

Στις 24 Ιουλίου, μία ημέρα μετά την αναφερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας, ο Επστάιν δήλωσε: «Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να αυτοκτονήσω», σύμφωνα με την έκθεση ψυχολόγου.

Επανέλαβε την ίδια θέση και κατά την εξέταση της επόμενης ημέρας. «Είμαι πολύ αφοσιωμένος στην υπόθεσή μου για να τη δώσω, έχω ζωή και θέλω να επιστρέψω στο να ζω τη ζωή μου», φέρεται να είπε στον ψυχολόγο, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Μετά το περιστατικό, ο Επστάιν τέθηκε υπό επιτήρηση αυτοκτονίας στο Metropolitan Correctional Center. Αργότερα αυτοκτόνησε στην ίδια φυλακή, ένα γεγονός που τροφοδότησε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το αν πράγματι πέθανε από αυτοκτονία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε σε υπόμνημά του πέρυσι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως ο Επστάιν δολοφονήθηκε. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ασφαλείας διάρκειας 10 ωρών από τη φυλακή, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, δείχνει ότι κανείς δεν εισήλθε στο κελί του Έπσταϊν την ημέρα του θανάτου του.

protothema.gr