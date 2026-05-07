Της συντακτικής ομάδας του Bloomberg

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι προτίθεται να παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας μετά τη λήξη της θητείας του στις 15 Μαΐου — εκτός αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ολοκληρώσει “οριστικά και με διαφάνεια” την ποινική έρευνα σχετικά με τις εργασίες ανακαίνισης της έδρας της Fed.

Η απόφαση του Πάουελ είναι ασυνήθιστη και, όπως αναμφίβολα αντιλαμβάνεται, θα έχει ένα κόστος. Είναι επίσης απολύτως δικαιολογημένη.

Ο διάδοχος του Πάουελ στη θέση του προέδρου έχει σχεδόν αποφασιστεί, μετά την ψηφοφορία της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας για την προώθηση της υποψηφιότητας του Κέβιν Γουόρς. Ωστόσο, η θητεία του Πάουελ ως ενός από τους επτά διοικητές της Fed είναι ξεχωριστή και διαρκεί έως το 2028. Συνήθως, ένας απερχόμενος πρόεδρος παραιτείται και από τις δύο θέσεις, όπως ο Πάουελ δηλώνει ότι είχε την πρόθεση να κάνει. Παραμένοντας στο διοικητικό συμβούλιο, εμποδίζει τον διορισμό νέου διοικητή, γεγονός που δίνει στο Λευκό Οίκο ένα κίνητρο να δηλώσει ότι έχει εγκαταλείψει, και όχι απλώς αναστείλει, την έρευνα.



Δεδομένου ότι η έρευνα ήταν από την αρχή προβληματική, αυτό ακριβώς θα έπρεπε να είχε συμβεί. Αντί για μια έρευνα καλή τη πίστει σχετικά με τυχόν παρατυπίες, θεωρήθηκε ευρέως ως μια προσπάθεια εκφοβισμού του Πάουελ και των συναδέλφων του, προκειμένου να μειώσουν τα επιτόκια, όπως είχε απαιτήσει η κυβέρνηση. Ήταν μια μετωπική επίθεση κατά της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας, όπως έχει δηλώσει ο Πάουελ. Η απειλή έχει έκτοτε μετριαστεί, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να σταματήσει την έρευνά του και να την παραπέμψει στον γενικό επιθεωρητή της Fed, αλλά η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει ακριβώς τη φήμη ότι τηρεί τον λόγο της.

Η ανεξαρτησία της Fed είναι απαραίτητη για μια υγιή νομισματική πολιτική — ένα σημείο στο οποίο συμφωνούν ο Πάουελ, ο Γουόρς και κάθε άλλος ικανός κεντρικός τραπεζίτης. Μόλις θεωρηθεί ότι τα σχέδια των πολιτικών επηρεάζουν το επιτόκιο, αυξάνεται ο κίνδυνος υψηλότερου πληθωρισμού. Ο υψηλότερος πληθωρισμός με τη σειρά του αυξάνει τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, γεγονός που καθιστά τα δάνεια πιο ακριβά, εξουδετερώνει την προσπάθεια τόνωσης της ζήτησης και, στη συνέχεια, οδηγεί σε περισσότερο πληθωρισμό. Η υποταγή της νομισματικής πολιτικής στην πολιτική είναι μια δοκιμασμένη και αποδεδειγμένη συνταγή για την αποτυχία.



Ομολογουμένως, η παραμονή του Πάουελ στο διοικητικό συμβούλιο έχει το κόστος της. Όσο βρίσκεται εκεί, επενδυτές και αναλυτές θα αναζητούν σημάδια διαφωνίας και αντιπαράθεσης. Θα ανησυχούν ότι μια διαμάχη για το ποιος έχει πραγματικά τον έλεγχο θα αποσπάσει την προσοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed από τον πραγματικό τους ρόλο — κάτι που πράγματι θα μπορούσε να συμβεί. Το έργο του Γουόρς να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να καθοδηγήσει τους συναδέλφους του ως επικεφαλής θα είναι πιο δύσκολο.

Μια πιο “καθαρή” αποχώρηση θα ήταν καλύτερη — αλλά η δέσμευση υπέρ της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας έχει μεγαλύτερη σημασία. Βεβαίως, ακόμη και αν η κυβέρνηση υποχωρήσει τώρα για να επιταχύνει την αποχώρηση του Πάουελ, ενδέχεται να ξαναρχίσει τις προσπάθειές της να εκφοβίσει την κεντρική τράπεζα στο μέλλον. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed δεν μπορούν να αντισταθούν πλήρως σε τέτοιου είδους πιέσεις. Ωστόσο, ο Πάουελ έχει δίκιο να επιδιώκει μια λύση – όσο μπορεί. Αν η κυβέρνηση σκεφτόταν σοφότερα, θα έβλεπε ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα εξυπηρετεί τους δικούς της σκοπούς, αποφεύγοντας τη χρηματοπιστωτική αστάθεια και διευκολύνοντας τη Fed να μειώσει τα επιτόκια μόλις το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες.

Χρησιμοποιώντας την επιρροή που διαθέτει για να πείσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να υποχωρήσει, ο Πάουελ υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ο Γουόρς θα αναλάβει σύντομα τα καθήκοντά του. Ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να κηρύξει τη νίκη και να υποχωρήσει.

