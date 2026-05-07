Αν και παρατηρούνται αρκετές καθυστερήσεις προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου στο δημοτικό διαμέρισμα Κελλιών, που θα μπορεί να φιλοξενεί και ομάδες Α’ κατηγορίας. Το περιφερειακό γήπεδο βρισκόταν στα σχέδια του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου Αραδίππου, που έλαβε καταρχήν έγκριση για χρηματοδότηση και από τον ΚΟΑ.

Στόχος ήταν το γήπεδο να φιλοξενεί τις ομάδες των δημοτικών διαμερισμάτων όταν θα ολοκληρωνόταν η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έβαλε υπό τη σκεπή του δήμου τα Κελλιά και τους Τρούλλους. Το 2023 είχε προκηρυχθεί και αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ωστόσο στην πορεία παρατηρήθηκαν αρκετές καθυστερήσεις. Όπως ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου, ο σχεδιασμός του γηπέδου έχει πλέον ολοκληρωθεί, ενώ έγιναν και συναντήσεις με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. «Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα, επειδή το γήπεδο είναι απέναντι από το στρατόπεδο αλλά πήραμε τις εγκρίσεις. Επίσης είχε προκύψει και ένα θέμα με τον Κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών το οποίο λύθηκε κι αυτό. Αναμένουμε τώρα την πολεοδομική άδεια για να μπορέσουμε να κάνουμε αίτηση για άδεια οικοδομής και να αρχίσει το έργο. Έγιναν και συναντήσεις με τον ΚΟΑ και κάναμε κάποιες συμφωνίες», σημείωσε ο κ. Πάρτου, υποδεικνύοντας πως επιθυμία του δημοτικού συμβουλίου είναι να μπει σε πορεία υλοποίησης το έργο και να ξεκινήσει εντός του 2028.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Περιφερειακό Στάδιο Κελλιών, θα έχει κόστος περίπου €10 εκατ. και θα περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου με 3.500 θέσεις, καθώς και δύο άλλα βοηθητικά γήπεδα για προπονήσεις. Το έργο θα δημιουργηθεί σε μια έκταση 49.000 τ.μ. και στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης βοηθητικοί χώροι, αποδυτήρια, χώροι στάθμευσης, καθώς και σημεία πρασίνου.

Το περιφερειακό γήπεδο προορίζεται για τις ομάδες Ομόνοια Αραδίππου, Ερμής Αραδίππου, Σουρουκλής Τρούλλων και ΑΕΚ Κελλιών.