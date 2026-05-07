Πρoκαταρκτικές συνομιλίες για πιθανή προμήθεια του τουρκικού μαχητικού πέμπτης γενιάς KAAN διεξάγουν η Ισπανία και η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα του El Espanol που επικαλείται πηγή της Turkish Aerospace Industries (TAI).

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο και αφορούν πιθανή διακρατική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μεταφορά τεχνολογίας και συμμετοχή της ισπανικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ισπανική Πολεμική Αεροπορία εξετάζει στρατηγικά την απόκτηση μαχητικού πέμπτης γενιάς αλλά και συνοδευτικών μη επανδρωμένων συστημάτων.

Το μοντέλο συνεργασίας φέρεται να βασίζεται στη συμφωνία που ήδη υπάρχει για το εκπαιδευτικό αεροσκάφος Hürjet, γνωστό στην Ισπανία ως «Saeta II», η οποία περιλαμβάνει σημαντική μεταφορά τεχνολογίας και βιομηχανική συμμετοχή ισπανικών εταιρειών.

Πηγή της TAI ανέφερε ότι «το Hürjet είναι μόνο το πρώτο βήμα και θα αποτελέσει το εκπαιδευτικό αεροσκάφος για το KAAN στην Ισπανία».

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσίευματα, η Άγκυρα προβάλλει ως βασικό πλεονέκτημα του KAAN τη δυνατότητα ενσωμάτωσης εγχώριων συστημάτων από τη χώρα-χρήστη, σε αντίθεση με το Lockheed Martin F-35 Lightning II, όπου οι περιορισμοί θεωρούνται πολύ μεγαλύτεροι.

Η TAI εκτιμά ότι το 2027 θα είναι κρίσιμο έτος για το πρόγραμμα, καθώς τότε αναμένεται να προχωρήσουν πιο ουσιαστικές διακρατικές συζητήσεις, ενώ οι πρώτες παραδόσεις του KAAN στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία τοποθετούνται χρονικά στα τέλη του 2028 ή στις αρχές του 2029.

Σύντομα ξεκινούν οι δοκιμές του πυραυλικού συστήματος Yıldırımhan, λέει ο Τούρκος ΥΠΑΜ

«Οι εργαστηριακές δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε τις δοκιμές πεδίου και εδάφους», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ ανακοίνώνοντας τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης του Yıldırımhan, του πυραυλικού συστήματος που η Άγκυρα παρουσιάζει ως τον πρώτο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλό της.

Το Yıldırımhan παρουσιάστηκε στην έκθεση SAHA EXPO 2026 και αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά εκθέματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, διαθέτει εμβέλεια 6.000 χιλιομέτρων, κινητήρα υγρών καυσίμων και δυνατότητα υπερηχητικής πτήσης.

Μιλώντας στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι το σύστημα αντιπροσωπεύει ένα «σημαντικό τεχνολογικό στάδιο» για την Τουρκία, σημειώνοντας ότι οι εργασίες πάνω σε τεχνολογίες πυραυλικών και αεροπορικών κινητήρων ξεκίνησαν εδώ και χρόνια , το πλαίσιο του ερευνητικού κέντρου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον κινητήρα τζετ GÜÇHAN Turbofan, λέγοντας ότι έχουν ήδη κατασκευαστεί έξι κινητήρες και ότι οι διαδικασίες δοκιμών και βαθμονόμησης προγραμματίζεται να αρχίσουν τον Νοέμβριο του 2026.

«Βασικός μας στόχος είναι να μειώσουμε την εξάρτηση από το εξωτερικό σε κρίσιμες τεχνολογίες και να ενισχύσουμε τις εθνικές μηχανικές δυνατότητες», ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.

ΚΥΠΕ