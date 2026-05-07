Ένταση και σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος φούτσαλ ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ στο «Νίκος Σολομωνίδης» στη Λεμεσό, με τον αγώνα να διακόπτεται δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Με το ΑΠΟΕΛ να προηγείται 4-3 και να βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, καθώς απέμεναν μόλις λίγα δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης, επικράτησε χάος στις εξέδρες.

Οπαδοί της ΑΕΛ άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα, φωτοβολίδες και καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ κάποιοι εισήλθαν και στο γήπεδο, προκαλώντας αναστάτωση.

Παρά την ισχυρή αστυνομική δύναμη ήταν αδύνατο να μην διακοπεί ο αγώνας με τους φουτσαλιστές του ΑΠΟΕΛ να κατευθύνονται αμέσως προς τα αποδυτήρια για λόγους ασφαλείας.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και εκτός γηπέδου, όπου οι οπαδοί της ΑΕΛ συνέχισαν να ρίχνουν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των μελών της Αστυνομίας και έγινε χρήση χημικών για να τους διαλύσουν.

Από τη ρίψη αντικειμένων προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις του γηπέδου και σε δύο οχήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε μια σύλληψη φίλαθλου της ΑΕΛ ηλικίας 19 ετών για οχλαγωγία.

Το ΤΑΕ Λεμεσού ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.