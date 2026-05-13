Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ομιλία του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου ανέφερε πως η Κύπρος ηγείται στον τομέα της ναυτιλίας, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε πως η ναυτιλία δεν αποτελεί μόνο έναν τομέα της οικονομίας, αλλά και μια γέφυρα που συνδέει τις χώρες και τα έθνη, ενισχύοντας τη διεθνή θέση της Κύπρου.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Κυπριακή ναυτιλία συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για την οικονομία και ενισχύοντας τη στρατηγική θέση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τις προκλήσεις που τίθενται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η Κύπρος έχει καταφέρει να διατηρήσει τη ναυτιλιακή της κυριαρχία και να αναδείξει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως πυλώνες του μέλλοντος της ναυτιλίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ισχυρή θέση της Κύπρου ως ναυτιλιακού κράτους, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή σημαία έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως σύμβολο ποιότητας, σταθερότητας και αξιοπιστίας. Παράλληλα, η ναυτιλιακή εκπαίδευση και οι υποδομές συνεχίζουν να ενισχύονται, με στόχο να καταστήσουν την Κύπρο έναν πρωτοπόρο παγκοσμίως.

Η Κύπρος, συνεχίζοντας τη στρατηγική της, προχωρά και σε διπλωματικές πρωτοβουλίες, έχοντας υπογράψει σημαντικά Μνημόνια Συνεργασίας και έχοντας εγκαινιάσει τη Κοινή Επιτροπή Ναυτιλίας Κύπρου-Αιγύπτου. Επιπλέον, η Κύπρος ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, υπογράφοντας νέες συμφωνίες συνεργασίας με χώρες του Κόλπου και της Νοτιοανατολικής Ασίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ναυτιλιακού τομέα και την ενσωμάτωσή του στις διεθνείς ναυτιλιακές εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης την επανεκλογή της Κύπρου στην Κατηγορία C του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), όπου η χώρα μας κατέχει πλέον την 7η θέση παγκοσμίως. Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο για την Κυπριακή ναυτιλία, που επιβεβαιώνει τη θέση της Κύπρου ως πρωτοπόρου στον τομέα της ναυτιλίας.

Αναφερόμενος στις μελλοντικές προοπτικές της ναυτιλίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε την ανάγκη για συνεχή καινοτομία και την προώθηση της πράσινης ναυτιλίας μέσω της ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εφαρμογής νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η Κύπρος, μέσω της Κυπριακής Προεδρίας, προχωρά σε ενίσχυση της ναυτιλιακής της διπλωματίας, προωθώντας την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και διασφαλίζοντας τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στην ναυτιλία. Η Κύπρος, παραμένοντας προσηλωμένη στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, στοχεύει να συνεχίσει να διαμορφώνει το μέλλον της ναυτιλίας και να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά.

Η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου ανέδειξε τη συνεχιζόμενη πρόοδο και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Κύπρος στον τομέα της ναυτιλίας και της ναυτιλιακής πολιτικής.