Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευθεί ότι θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» στον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν, την ώρα που εικόνες από την Τεχεράνη αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής μετά τα τελευταία αεροπορικά πλήγματα.

President Donald Trump has vowed to do “whatever it takes” in the ongoing war with Iran.



In Tehran, footage shows damaged buildings and vehicles as well as rescue crew on the ground in the aftermath of the latest strikes. https://t.co/BrZbzd1I1I pic.twitter.com/Rsb7of20Gs March 3, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν από την ιρανική πρωτεύουσα δείχνουν κατεστραμμένα κτήρια, διαλυμένα οχήματα και δρόμους σπαρμένους με συντρίμμια. Σε αρκετές περιοχές διακρίνονται βομβαρδισμένοι οδικοί άξονες, με το οδόστρωμα να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές και τμήματα ασφάλτου να έχουν αποκολληθεί από τις εκρήξεις.

Στα πλάνα εμφανίζονται τραυματίες πεσμένοι στο έδαφος να ζητούν βοήθεια, ενώ πολίτες και διασώστες επιχειρούν να τους μεταφέρουν μακριά από τα σημεία των πληγμάτων. Παράλληλα, σωστικά συνεργεία εργάζονται εντατικά προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν άτομα από κτήρια που έχουν ισοπεδωθεί ή έχουν υποστεί σοβαρές δομικές βλάβες.

Οι καταστροφές επεκτείνονται και σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, όπου καταστήματα εμφανίζονται με σπασμένες προσόψεις, κατεστραμμένες βιτρίνες και καμένα εμπορεύματα. Σε ορισμένες περιοχές, πυκνός καπνός συνεχίζει να υψώνεται από τα ερείπια, ενώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας αποκλείουν δρόμους για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

THIS IS A REAL IRANIAN MAN 🇮🇷



He was impacted by a missile strike, but when his mother called he put on a strong face so she does not worry, telling her nothing is wrong.



I pray for his saftey, along with the people in Iran. pic.twitter.com/iEujnfNxEx March 2, 2026

Το πλήγμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετώπιζε ήδη οξεία οικονομική κρίση, με τις νέες καταστροφές να επιβαρύνουν περαιτέρω τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών.

protothema.gr