Τουλάχιστον επτά νοσοκομεία και σταθμοί πρώτων βοηθειών στο Ιράν, μεταξύ αυτών και το νοσοκομείο Gandhi στην Τεχεράνη, επλήγησαν από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και απώλειες.

Αποκλειστικό βίντεο που κατέγραψε τη Δευτέρα ρεπόρτερ του China Media Group (CMG) από το σημείο, και μεταδίδει το Reuters, δείχνει ότι το κτίριο του νοσοκομείου Gandhi υπέστη σοβαρές ζημιές, με μεγάλο μέρος των εξωτερικών τοίχων να έχει καταρρεύσει, τα παράθυρα να έχουν θρυμματιστεί και συντρίμμια από τις εκρήξεις να είναι διάσπαρτα στην περιοχή.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου δήλωσε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν μέλη του προσωπικού και ασθενείς. Δύο κοντινά κτίρια, μεταξύ των οποίων και μία πολυκατοικία, υπέστησαν επίσης ζημιές από τα πλήγματα.

Τη Δευτέρα, η Φατεμέχ Μοχαμάντ Μπεϊγκί, μέλος της επιτροπής Υγείας του ιρανικού κοινοβουλίου, ανέφερε σε δημοσίευμα κρατικών μέσων ότι τουλάχιστον εννέα νοσοκομεία σε ολόκληρο το Ιράν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Την ίδια ημέρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Έσμαϊλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πυραυλικά πλήγματα που, όπως είπε, σκότωσαν 165 αθώα παιδιά στη Μινάμπ, στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνέχισαν να πραγματοποιούν αδιάκριτες επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές σε όλο το Ιράν. Πρόσθεσε ότι στοχοποιήθηκαν ακόμα και νοσοκομεία, σχολεία, εγκαταστάσεις της Ερυθράς Ημισελήνου και πολιτιστικοί χώροι.

Οι σκόπιμες αυτές ενέργειες συνιστούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, εξέφρασε βαθιά ανησυχία σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφότου ενημερώθηκε για την επίθεση στο νοσοκομείο Gandhi, υπογραμμίζοντας ότι οι ιατρικές εγκαταστάσεις προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν πρέπει να αποτελούν στόχο σε ένοπλες συγκρούσεις.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης αναφέρθηκαν επίσης εκρήξεις κοντά στα κεντρικά γραφεία της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, με πυκνό καπνό να υψώνεται από την περιοχή. Το πρόγραμμα του σταθμού ωστόσο δεν διακόπηκε.

Οι IDF επιβεβαίωσαν αργότερα την επίθεση, αναφέροντας ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έριξαν δεκάδες βόμβες με στόχο την καταστροφή ιρανικών κέντρων προπαγάνδας και μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, έως το μεσημέρι της Δευτέρας αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα είχαν σημειωθεί σε 131 πόλεις σε ολόκληρο το Ιράν, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε 555.



