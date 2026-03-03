Ρεπορτάζ του σαουδαραβικού πρακτορείου ειδήσεων al-Arabiya αναφέρει ότι πράκτορες ισραηλινών ειδικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, φέρεται να πραγματοποίησαν επιχείρηση σε ιρανικό έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το ρεπορτάζ δεν παρέχει λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη δράση, ωστόσο επισημαίνει ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί, προσθέτει νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη διάσταση στην εν εξελίξει επιχείρηση «Roaring Lion».

Ενώ μέχρι τώρα η σύρραξη εξελισσόταν κυρίως μέσω αέρος με μαζικούς βομβαρδισμούς από F-35, B-21 Raider και MQ-9 Reaper, η πληροφορία για δράση χερσαίων ειδικών δυνάμεων και πρακτόρων της Μοσάντ εντός του ιρανικού εδάφους υποδηλώνει μια προσπάθεια «χειρουργικής» εξόντωσης των υπολειμμάτων της- ήδη «αποκεφαλισμένης»- ιρανικής ηγεσίας.

Εξάλλου, σύμφωνα με τους Financial Times η Μοσάντ είχε χακάρει όλες τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη εδώ και χρόνια, με τους Ισραηλινούς να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο όλες τις διαδρομές που ακολουθούσαν οι σωματοφύλακες υψηλά ιστάμενων Ιρανών αξιωματούχων



Η πολυετής αυτή συλλογή πληροφοριών βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Αυτή η πηγή δεδομένων δεν ήταν, ωστόσο, η μόνη μέθοδος που χρησιμοποίησαν το Ισραήλ και η CIA για να προσδιορίσουν ακριβώς πότε ο 86χρονος Χαμενεΐ θα βρισκόταν στο γραφείο του, το Σάββατο, και ποιοι θα τον συνόδευαν. Το Ισραήλ κατάφερε να χακάρει 12 πύργους τηλεφωνίας, κάνοντάς τους να φαίνονται σαν να είναι κατειλημμένοι όταν καλούνταν, και αποτρέποντας τη φρουρά του Χαμενεΐ από το να λάβει πιθανά προειδοποιητικά σήματα.

