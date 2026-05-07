Εκδήλωση διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιήσει ομάδα κτηνοτρόφων, αύριο Παρασκευή, 08/05/2026, στην περιοχή Ριζοελιάς, στην Αραδίππου, επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαμαρτυρόμενοι αναμένεται να συγκεντρωθούν γύρω στις 11.00π.μ. στην περιοχή Ριζοελιάς.

Μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και για την παροχή τροχαίων διευκολύνσεων προς το κοινό.

Προτεραιότητα της Αστυνομίας είναι η διασφάλιση της ασφαλούς διακίνησης των πολιτών και της ομαλής ροής της τροχαίας κίνησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η Αστυνομία σέβεται και προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν σε ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, πάντοτε όμως στο πλαίσιο της νομιμότητας και χωρίς να επηρεάζεται η δημόσια ασφάλεια η ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου και η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες, καθώς και το ευρύτερο κοινό, όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών, επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και συμβάλλουν στη διατήρηση της ομαλής και ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Τέλος, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και τα ισχύοντα διατάγματα που διέπουν τις μαζικές συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες.