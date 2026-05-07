Μια φωτογραφία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να βεβηλώνει άγαλμα της Παναγίας στον νότιο Λίβανο.

Στη φωτογραφία, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατιώτης φαίνεται να ακουμπά ένα τσιγάρο στο στόμα του αγάλματος της Παναγίας, στην χριστιανική πόλη Ντέμπελ.

Η Ντέμπελ είναι η ίδια πόλη όπου Ισραηλινοί στρατιώτες κατέστρεψαν με βαριοπούλα άγαλμα του Ιησού Χριστού τον περασμένο μήνα.

Όπως ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αντιμετωπίζουν το περιστατικό με τη μέγιστη σοβαρότητα και τονίζουν ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη αποκλίνει εντελώς από τις αξίες που αναμένονται από το προσωπικό τους. Το περιστατικό θα διερευνηθεί και θα ληφθούν μέτρα διοίκησης εναντίον του στρατιώτη.

The IDF views the incident with utmost severity and emphasizes that the conduct of the soldier completely deviates from the values expected of its personnel.



Following an initial review, the image in question was taken several weeks ago. The incident will be investigated, and… https://t.co/fi2gQXzdYj — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) May 6, 2026

