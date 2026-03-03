Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται για τρίτη διαδοχική ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και η σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ εντείνεται. Το ενδεχόμενο να κλείσει το στενό του Ορμούζ ενισχύει τους φόβους για διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Η τιμή του βαρελιού του αργού Brent βρισκόταν στα 78,83 δολάρια (+1,10%) περί τις 03:10 (ώρα Κύπρου). Χθες απογειώθηκε ως και στα 82,37 δολάρια, αν και η άνοδος περιορίστηκε στο 6,7%.

Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 74 σεντς (+1%) στα 71,97 δολάρια. Η απογείωσή του επίσης περιορίστηκε χθες, καθώς έκλεισε με άνοδο 6,3%.

Αναλυτές προεξοφλούν ότι οι τιμές του αργού θα παραμείνουν αυξημένες, τουλάχιστον όσο συνεχίζεται η σύρραξη. Αναλυτές της Bernstein αναθεώρησαν προς τα πάνω την εκτίμησή τους για την τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας από τα 65 στα 80 δολάρια το βαρέλι το 2026– υπολογίζουν πως ίσως φτάσει ακόμη και τα 120-150 δολάρια, αν ο πόλεμος έχει διάρκεια.

