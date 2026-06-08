«Ο καιρός έχει γυρίσματα» λένε, αλλά συνήθως η έκφραση χρησιμοποιήσει μεταφορικά για να περιγράψει την αλλαγή των συνθηκών μέσα στον ατέρμονο χρόνο. Αυτή τη φορά όμως, είχε όντως γυρίσματα και μάλιστα τόσο… απότομα που στη μία πλευρά του αγωνιστικού χώρου έβρεχε με μανία και στην άλλη δεν έριχνε ούτε σταγόνα.

Στο Μικλιόβερ του Ντέρμπισάιρ της Αγγλίας, ένας ερασιτεχνικός αγώνας ποδοσφαίρου έγινε αφορμή για τη μελέτη ενός καιρικού φαινομένου που δεν είναι σπάνιο, αλλά έγινε σπάνιο λόγω του ότι η διαχωριστική γραμμή που χώριζε το βροχερό τοπίο με τη «χαρά θεού» ήταν η σέντρα.

Οι παίκτες των δύο ομάδων στην αρχή δεν ήξεραν πως να το αντιμετωπίσουν. Αυτοί που έκαναν επίθεση και εκείνοι που αντίστοιχα έπαιζαν άμυνα στη λιακάδα ενοχλούνταν από το ήλιο που έπεφτε στα μάτια τους. Από την άλλη πλευρά του αγωνιστικού χώρου, άμυνα και αντίπαλη επίθεση ήταν μούσκεμα, καθώς στη δική τους περιοχή έβρεχε και μάλιστα με μεγάλη ένταση.

Συνήθως έτσι συμβαίνει. Κάπου σταματάει η βροχή πάνω στη Γη, αλλά αυτή τη φορά επέλεξε μία λευκή διαχωριστική γραμμή πάνω στο ταρτάν του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Οι παίκτες μόλις ξεπέρασαν το σοκ της παραδοξότητας, έδειξαν να το διασκεδάζουν…

athletico.gr