Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ανώτερος Χημικός και Προϊστάμενος Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Χρίστος Κούρτης, σε δηλώσεις του με αφορμή το τελευταίο περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό. Όπως εξήγησε κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκατοντάδες δεξιώσεις και από αυτές τα περιστατικά δηλητηριάσεων μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού.

Μιλώντας στο philenews, αρχικά ο κ. Κούρτης ξεκαθάρισε πως όντως το τελευταίο περιστατικό ήταν αρκετά σοβαρό. Ωστόσο, για την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί, ειδικά στο θέμα της μαζικής εστίασης, παρατήρησε πως αν ληφθεί υπόψιν ο μεγάλος αριθμός τέτοιων δεξιώσεων και ο πολύ μεγάλος ανθρώπων οι οποίοι παρευρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε αυτές, τότε το κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί. Υπέδειξε δε αυτό που ίσως όλοι γνωρίζουμε, πως τέτοιας κλίμακας δεξιώσεις με τη συμμετοχή τόσου μεγάλου αριθμού προσκεκλημένων (τηρουμένων και των αναλογιών του πληθυσμού) δεν παρατηρούνται σε πολλές άλλες χώρες.

Ο κ. Κούρτης, ερωτηθείς σχετικά ανέφερε, πως σε πολλές περιπτώσεις ενώ εκφράζονται παράπονα για δηλητηριάσεις, δεν είναι εύκολο να συνδεθούν με την τελετή στην οποία υπάρχει καταγγελία ότι σχετίζεται με το περιστατικό, υπό την έννοια ότι φαγητά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν δεν εντοπίζονται. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν περάσουν κάποιες μέρες από την υποβολή του παραπόνου. Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι να παραληφθούν τρόφιμα από την επόμενη εκδήλωση στον χώρο τον οποίο αφορά η καταγγελία, αλλά μέχρι την επόμενη φορά τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί και θεωρήθηκαν ύποπτα για πρόκληση δηλητηρίασης.

Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το Γενικό Χημείο του Κράτους δεν μπορεί να συσχετίσει τρόφιμα (της εκάστοτε επιχείρησης για την οποία υποβάλλονται παράπονα) με το περιστατικό της δηλητηρίασης και τους ασθενείς.

Στην τελευταία περίπτωση της Λεμεσού, ήμασταν τυχεροί υπό την έννοια ότι εντοπίστηκαν τρόφιμα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί στην εκδήλωση, ανέφερε ο κ. Κούρτης.

Ο κ. Κούρτης επανέλαβε, πως τα περιστατικά δεν είναι τόσα πολλά ώστε να μπορεί κάποιος να ισχυριστεί πως στην Κύπρο αντιμετωπίσουμε πρόβλημα ασφάλειας τροφίμων ή πρόβλημα με εκδηλώσεις μαζικής εστίασης.

Ίσως τα περιστατικά τα οποία αφορούν τη δηλητηρίαση 5-10 ατόμων σε μια εκδήλωση να είναι κάτω από πέντε τον χρόνο, είπε ο Προϊστάμενος Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της Λεμεσού επηρεάστηκαν περίπου 80 άτομα.

Γενικά, όπως ανέφερε ο κ. Κούρτης, πέραν των παραπόνων/καταγγελιών που υποβάλλονται για δηλητηριάσεις, διενεργούνται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι στην αγορά. Στους ελέγχους αυτούς εντοπίζονται ακατάλληλα τρόφιμα αλλά, όπως διαβεβαίωσε, η κατάσταση δεν είναι ανησυχητική.

Μέτρα αποτροπής των δηλητηριάσεων στο σπίτι

Όπως εξηγεί ο κ. Κούρτης, οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα για περιορισμό των κινδύνων δηλητηρίασης στο σπίτι:

– Όταν ψωνίζουμε είναι καλύτερα να παίρνουμε τελευταία τα τρόφιμα που φυλάσσονται στο ψυγείο/κατάψυξη. Ελαχιστοποιούμε τον χρόνο μεταφοράς τέτοιων τροφίμων στο σπίτι (συστήνεται η χρήση παγωνιέρας), όπου τοποθετούνται αμέσως στην κατάλληλη θερμοκρασία.

– Αποφεύγουμε να αφήνουμε για πολλή ώρα ευαλλοίωτα και ψημένα φαγητά σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-60 °C, αφού σε αυτές τις συνθήκες μπορούν να πολλαπλασιαστούν οι μικροοργανισμοί.

– Οι έγκυες οι ηλικιωμένοι και τα ανοσοκατασταλμένα άτομα συστήνεται όπως αποφεύγουν την κατανάλωση καπνιστών ψαριών και μαλακών τυριών. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων είναι υψηλού κινδύνου για την παρουσία Listeria monocytogenes, η οποία μπορεί να προκαλέσει αποβολή του εμβρύου και άλλες ασθένειες στις πιο πάνω ομάδες πληθυσμού.

Προετοιμασία φαγητού

– Διατηρούμε τους πάγκους προετοιμασίας των φαγητών καθαρούς (πλύσιμο με σαπούνι) και ελεύθερους από άσχετα πράγματα.

– Απομακρύνουμε κατοικίδια ζώα.

– Χρησιμοποιούμε διαφορετικού χρώματος καθαρή σανίδα για το κόψιμο ωμού κρέατος ή ψαριού από αυτήν για κόψιμο έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων (π.χ. πλυμένων λαχανικών).

– Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τα μαχαιροπήρουνα/ σκεύη που χρησιμοποιήσαμε για ωμά φαγητά ή άπλυτα λαχανικά για να χειριστούμε ψημένο φαγητό η σαλάτα.

– Πλένουμε ή/και αλλάζουμε συχνά τις πετσέτες, τα σφουγγαράκια, τις πιάστρες και την ποδιά μας.

Προσωπική υγιεινή

Πλένουμε τα χέρια μας ή/και αλλάζουμε τα γάντια μας: